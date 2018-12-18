В Краснодаре продлили следствие по делу директора ТО "Премьера"

Срок расследования уголовного дела в отношении генерального директора крупнейшего в регионе Краснодарского творческого объединения "Премьера" Татьяны Гатовой продлен до третьего февраля 2019 года. Об этом на брифинге для журналистов во вторник сообщил прокурор Кубани Сергей Табельский. Как он пояснил, это дело находится в производстве Главного следственного управления ГУ МВД по краю.

По версии следствия, 2 ноября 2017 года Татьяна Гатова заключила договор с зарубежной фирмой на показ в Афинах шести спектаклей балета "Щелкунчик". Стоимость контракта составила 17 тысяч евро. 30 декабря 2017 года был подписан акт об исполнении условий договора, о чем проинформировано министерство культуры края.

Однако, как выяснили правоохранители, вопреки условиям договора, Гатова дала указание творческому коллективу осуществить показ дополнительных 150 спектаклей стоимостью 37 тысяч 250 евро. При этом указанные денежные средства на счет учреждения записаны не были. Позже выяснилось, что женщина, по данным следователей, присвоила их себе. Оперативники установили, что гендиректор "Премьеры" действовала из корыстной заинтересованности (ей было передано 20 тысяч евро), в связи с чем, ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как пояснили в прокуратуре края, Татьяна Гатова признала вину, полностью компенсировав предприятию причиненный ущерб. На время следствия она отстраненна от занимаемой должности. Сейчас обязанности директора ТО "Премьера" исполняет Валерия Полторанина.