Новости

Банкам запретили размещать обменные курсы валют на уличных табло 19:15
Бывший вице-мэр Керчи осужден за взятку 19:06
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг 19:05
Второй выход со станции метро "Комсомольская" откроют в 2022 году 18:57
В Краснодаре продлили следствие по делу директора ТО "Премьера" 18:55
В Орске тигр напал на работника цирка 18:55
Заксобрание Севастополя выразило недоверие вице-губернатору 18:55
Лавров рассказал о работе по созданию сирийского конституционного комитета 18:42
"Спартак" расстался с Романом Еременко 18:41
Суд в Ярославле продлил арест фигурантов дела о пытках в колонии 18:39
Генпрокуратура нашла у Цеповяза в колонии личный мангал 18:36
Москва встала в 9-балльных пробках 18:35
Москвичи передумали выселять онкобольных детей после беседы с СК 18:34
Южноуральца приговорили к 16 годам за нападение на женщину в лифте 18:25
Французские полицейские получат по 300 евро в дни протестов 18:24
В Госдуме призвали поддерживать талантливых рэперов 18:16
Прокурор Кубани выступил против прекращения дела экс-министра спорта 18:11
Минздрав готов защитить права некурящих в аэропортах 18:02
Против воюющего в Сирии жителя КЧР возбудили дело 18:01
Эксперты предупредили об угрозе дефицита зимнего дизеля 17:58
Юрий Лоза дал Алле Пугачевой наставления по поводу репертуара 17:55
Экс-главу "Правого сектора" в Львове нашли мертвым 17:48
Летающий мотоцикл с двигателем Maserati дебютирует в начале 2019 года 17:35
Посольство РФ в Лондоне установило связь с севшим на мель сухогрузом 17:31
На Кубани водитель маршрутки высадил потерявшую сознание женщину 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 18:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре продлили следствие по делу директора ТО "Премьера"

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Срок расследования уголовного дела в отношении генерального директора крупнейшего в регионе Краснодарского творческого объединения "Премьера" Татьяны Гатовой продлен до третьего февраля 2019 года. Об  этом на брифинге для журналистов во вторник сообщил прокурор Кубани Сергей Табельский. Как он пояснил, это дело находится в производстве Главного следственного управления ГУ МВД по краю.

Прокурор Кубани выступил против прекращения дела экс-министра спорта

По версии следствия, 2 ноября 2017 года Татьяна Гатова  заключила договор с зарубежной фирмой на показ в Афинах шести спектаклей балета "Щелкунчик". Стоимость контракта составила 17 тысяч евро. 30 декабря 2017 года был подписан акт об исполнении условий договора, о чем проинформировано министерство культуры края.

Однако, как выяснили правоохранители,  вопреки условиям договора, Гатова дала указание творческому коллективу осуществить показ дополнительных 150 спектаклей стоимостью 37 тысяч 250 евро. При этом указанные денежные средства на счет учреждения  записаны не были. Позже выяснилось, что женщина, по данным следователей, присвоила их себе. Оперативники установили,  что гендиректор "Премьеры" действовала из корыстной заинтересованности (ей было передано 20 тысяч евро), в связи с чем, ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как пояснили в прокуратуре края, Татьяна Гатова признала вину,  полностью компенсировав предприятию причиненный ущерб. На время следствия она отстраненна от занимаемой должности. Сейчас обязанности директора ТО "Премьера" исполняет Валерия Полторанина.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу: Минобороны готово к любым угрозам НАТО
Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву
В России введен контроль операций по картам иностранных банков