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18.12.2018 09:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали "щелчком по носу Украине"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости
Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости

В Крыму принятую 66 государствами резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением "милитаризации полуострова и части Черного и Азовского морей" считают "щелчком по носу Украине". Об этом "РГ" заявил заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.

- Во-первых, эта резолюция ООН носит лишь рекомендательный характер, а во-вторых, Украина вместе со своими партнерами в очередной раз получила щелчок по носу, - считает Ефим Фикс. - Потому что очень много стран не поддержали или воздержались при голосовании за этот документ. И общее количество таких государств превышает число тех стран, которые проголосовали "за".

Фото: depositphotos.com
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Как считает Фикс, политика давления и шантажа по отношению к России, которую продолжают западные "друзья" Украины, уже давно показала свою бесперспективность.

- Россия сама знает, что делать на своей территории, какие войска размещать и что предпринимать для обеспечения безопасности границ, - отмечает Фикс. - Поэтому, несмотря на принятую Генассамблеей резолюцию, мы делаем свое дело: собака лает - караван движется вперед уверенно и последовательно.

Интересно, что еще месяц назад за резолюцию комитета ООН о якобы имеющем место ущемлении прав человека в Крыму проголосовали 67 государств. Теперь же антироссийскому блоку удалось набрать на один голос меньше - 66.

- Уже все видят происходящее на Украине сумасшествие, - отметил Фикс. - И я думаю, что с каждым разом все меньше и меньше стран будут поддерживать Украину. И даже страны, которые ее поддерживают, относятся к ней как к чемодану без ручки - и бросить жалко, и нести неудобно. А Россия продолжит свое дело, и самое главное, что граждане нашей страны поддерживают сегодняшнюю политику президента.

Сегодня Генассамблея ООН простым большинством голосов проголосовала за резолюцию Украины, осуждающую "милитаризацию Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".

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