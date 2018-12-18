На Урале умерла пенсионерка, обварившаяся кипятком из-за прорыва трубы

Пожилая жительница Екатеринбурга, которая обварилась в кипятке из-за прорыва трубы на Уралмаше, скончалась. Эту информацию "РГ" подтвердили в свердловском Следственном комитете.

Напомним, на улице Ломоносова произошла коммунальная авария, и часть улицы затопило горячей водой. В том числе - и пешеходный переход, который ведет к школе. Бабушка с двумя внуками пыталась перейти лужу и получила сильные термические ожоги тела и ног. Пострадала также девочка 13 лет, но, к счастью, не так серьезно: врачи почти сразу отпустили ее домой.

"Пока дело не возбуждено, проверка продолжается. Орджоникидзевский районный отдел занимается расследованиям этого инцидента, выясняется, как именно пострадавшие получили ожоги, есть ли состав преступления в действиях ответственных лиц коммунальной организации", - сообщил официальный представитель ведомства Максим Чалков.