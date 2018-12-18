Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новый Mercedes-Benz CLA: первое изображение и официальная информация 17.12.2018
В сантиметрах от смерти: женщина с ребенком чудом избежали гибели в ДТП 17.12.2018
26 компаний изменили цены на автомобили в России 17.12.2018
Volkswagen Tiguan попал под отзыв в России 17.12.2018
18.12.2018 01:28
Рубрика: Коммерческий транспорт

"Самый красивый грузовик" МАЗ: первое официальное фото

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба МАЗа Фото: Пресс-служба МАЗа
Фото: Пресс-служба МАЗа

Сборка первого в истории Минского автомобильного завода спортивного грузовика с капотной компоновкой завершена в Беларуси.

Фото: auto.tut.by
Первых "убийц" "ГАЗели" в Бресте собрали без решеток радиатора

Машину покажут на официальном мероприятии 20 декабря, но МАЗ уже представил несколько официальных фотографий новинки. Полного представления о том, каким будет минский раллийный грузовик, снимки не дают. Однако руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто", прославленный гонщик Сергей Вязович подчеркнул эстетические особенности автомобиля.

"Время, конечно, покажет, но нам кажется, что это один из лучших и уж точно самых красивых спортивных грузовиков на планете", - цитирует Вязовича официальный сайт МАЗа.

Гонщик добавил, что работавшая над созданием капотной машины команды старалась, чтобы новинка получилась не только маневренной, но и привлекательной с точки зрения дизайна.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
"КамАЗ" начал сборку первой кабины премиум-грузовика

В пресс-службе автогиганта отметили, что "капотный спорткар открывает новый класс грузовиков МАЗ для ралли-рейдов". Главная его техническая особенность - смещение кабины и силового агрегата к центру автомобиля. Это решение сказалось на снижении нагрузки на экипаж. При этом грузовик получил комплектующие не только от лучших иностранных производителей, но и от белорусских предприятий.

Смущает лишь то, что в ближайшем "Дакаре", который стартует в январе 2019 года в Перу, машина дебютировать не сможет. "Самый красивый" МАЗ, сообщили в пресс-службе, для начала "обкатают" на менее серьезных соревнованиях.

#автомобили