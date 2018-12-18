"Самый красивый грузовик" МАЗ: первое официальное фото

Сборка первого в истории Минского автомобильного завода спортивного грузовика с капотной компоновкой завершена в Беларуси.

Машину покажут на официальном мероприятии 20 декабря, но МАЗ уже представил несколько официальных фотографий новинки. Полного представления о том, каким будет минский раллийный грузовик, снимки не дают. Однако руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто", прославленный гонщик Сергей Вязович подчеркнул эстетические особенности автомобиля.

"Время, конечно, покажет, но нам кажется, что это один из лучших и уж точно самых красивых спортивных грузовиков на планете", - цитирует Вязовича официальный сайт МАЗа.

Гонщик добавил, что работавшая над созданием капотной машины команды старалась, чтобы новинка получилась не только маневренной, но и привлекательной с точки зрения дизайна.

В пресс-службе автогиганта отметили, что "капотный спорткар открывает новый класс грузовиков МАЗ для ралли-рейдов". Главная его техническая особенность - смещение кабины и силового агрегата к центру автомобиля. Это решение сказалось на снижении нагрузки на экипаж. При этом грузовик получил комплектующие не только от лучших иностранных производителей, но и от белорусских предприятий.

Смущает лишь то, что в ближайшем "Дакаре", который стартует в январе 2019 года в Перу, машина дебютировать не сможет. "Самый красивый" МАЗ, сообщили в пресс-службе, для начала "обкатают" на менее серьезных соревнованиях.