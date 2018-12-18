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"Собибор" не вошел в шорт-лист "Оскара"

Наше кино
    18.12.2018, 09:44
Текст:   Генри Достоевский

"Собибор" Константина Хабенского не будет бороться за премию "Оскар".

Режиссерский дебют Константина Хабенского "Собибор" о бунте в концлагере времен Второй мировой войны по книге Ильи Васильева не попал в шорт-лист номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Фото: Depositphotos
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Итоговый список, после выбора из заявленных 87 фильмов, выглядит следующим образом:

- Birds of Passage (Колумбия);

- The Guilty (Дания);

- Never Look Away (Германия);

- Shoplifters (Япония);

- Ayka (Казахстан);

- Capernaum (Ливан);

- Roma (Мексика);

- "Холодная война" (Cold War, Польша);

- "Пылающий" (Burning, Южная Корея).

Ранее мы сообщали о том, что "Собибор" окажется в прокате США.

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