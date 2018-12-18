Суд ЕС потребовал от Польши отменить судебную реформу

Суд Евросоюза окончательно утвердил требование к Польше немедленно остановить действие нового судебного законодательства, согласно которому снижается пенсионный возраст для членов Верховного суда республики.

"Суд считает, что баланс интересов в данном случае склоняется в пользу предоставления временных мер, истребованных Еврокомиссией. Поэтому суд удовлетворяет просьбу комиссии о принятии временных мер", - цитирует РИА Новости судебное решение.

Ранее польские власти провели судебную реформу, из-за которой стране грозят дисциплинарные меры Евросоюза.

По оценкам экспертов, из-за нововведений своих мест могут лишиться сорок процентов судей, если они не обратятся к президенту Польши с просьбой о продлении полномочий. В ЕС считают, что законопроект о судебной реформе угрожает системе правосудия в стране - это нарушение законов ЕС и возможность надавить на решения Верховного суда.

Ранее было приостановлено членство Польши в Европейской сети советов по вопросам судебной власти (ENCJ).