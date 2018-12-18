В Бресте прошло заседание Совета Министров Союзного государства

Свыше 20 актуальных вопросов в повестке и ряд подписанных документов. Таков итог заседания Совета Министров Союзного государства, которое прошло 13 декабря в Бресте с участием Премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и Председателя Правительства России Дмитрия Медведева. Обсуждали практически все аспекты взаимодействия двух стран: от права и союзной экономики до обороны.

Участники заседания одобрили проект бюджета Союзного государства на 2019 год. По итогам Совмина Дмитрий Медведев озвучил его параметры: доходы составят более 7 миллиардов российских рублей и расходы - около 6,3 миллиарда:

- Значительная часть, что действительно важно, идет на фундаментальные исследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, развитие проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, связи. И мы запланировали ряд расходов на социальную политику, безопасность, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, образование и здравоохранение.

Один из ключевых вопросов заседания - развитие торгово-экономических отношений между нашими странами. Дмитрий Медведев отметил, что развиваются они позитивно:

- Если говорить о российской стороне, то мы увеличивали поставки машиностроительной, химической продукции, металлов и продовольствия. Торговля услугами растет. Я думаю, и годовые показатели будут неплохими. Соответственно, и с белорусской стороны в общем и целом ситуация выглядит стабильной.

О позитивных тенденциях в двусторонней торговле говорил и белорусский премьер. По словам Сергея Румаса, в прошлом году взаимный товарооборот увеличился более чем на 23 процента и составил свыше 32 миллиардов долларов. По итогам 10 месяцев этого года отмечается рост товарооборота - 12,7 процента, и сейчас крайне важно закрепить эту тенденцию. Сергей Румас озвучил также и некоторые проблемы:

- К сожалению, в 2018 году дисбаланс торговли товарами между Беларусью и Россией усиливается. По итогам 10 месяцев 2018 года отрицательное сальдо взаимной торговли увеличилось на 3,3 миллиарда долларов. Причина этого - мы медленно движемся по решению важных для белорусской стороны проблемных экономических вопросов.

Это и ограничения Россельхознадзором доступа на российский рынок продукции белорусского агропромышленного комплекса, запрет на участие белорусских предприятий системы госзакупок для нужд обороны и безопасности, ограничение на участие в российских программах субсидирования закупок сельскохозяйственной техники.

В итоге стороны договорились продолжить диалог по созданию благоприятных условий во взаимной торговле и увеличению белорусско-российского товарооборота за счет снятия препятствующих торговле барьеров и ограничений, создания условий равного доступа субъектов хозяйствования на рынки Беларуси и России. По итогам заседания было подписано свыше 20 постановлений и резолюций. В частности, о проекте Военной доктрины, балансах спроса и предложения агропродовольственной продукции и индикативных балансах топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2019 год, о выполнении и концепциях научно-технических программ и многое другое.

А вот принятие совместного "шенгена" временно отложено. По словам Сергея Румаса, белорусская сторона не успела закончить внутригосударственные процедуры, связанные с этим документом. В ближайшее время соглашение о взаимном признании виз будет готово к подписанию.

Кстати

При посещении Брестской крепости Дмитрий Медведев отметил, что часть затрат на обновление ее музейного комплекса финансируется из союзного бюджета. Только в этом году из него на эти цели выделяется около 100 миллионов рублей. И такая поддержка, по мнению российского Председателя Правительства, должна быть продолжена.