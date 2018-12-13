Дмитрий Медведев призвал снимать барьеры в торговле между Россией и Беларусью

России и Беларуси стоит всерьез задуматься о том, какого уровня интеграции они хотят достичь в строительстве Союзного государства, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Москва, подчеркнул он, готова оказывать партнерам поддержку и проводить единую с Минском налоговую и тарифную политику при условии полной реализации соответствующего союзного договора.

В четверг в Бресте прошло заседание Совета министров Союзного государства России и Беларуси. В повестку встречи включили 25 вопросов двустороннего сотрудничества. В конце года правительственные делегации решают ряд традиционных вопросов, в частности, утверждают проект союзного бюджета на очередной год и индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов по нефти и нефтепродуктам.

Если смотреть на статистику товарооборота, уходящий год в целом можно считать успешным. За первые десять месяцев года во взаимной торговле прибавили около 13 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, товарооборот приближается к 30 миллиардов долларов. Российский экспорт увеличился почти на 22 процента. В Беларуси оценки более критические - здесь отмечают усиливающийся дисбаланс и растущее отрицательное сальдо.

"Причина этого - мы медленно движемся в решении важных для белорусской стороны вопросов", - заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Он напомнил об ограничениях для поставок продукции белорусского агропромышленного комплекса в Россию, запреты на участие в госзакупках по отдельным направлениям, ряд других препятствий для работы местных компаний на российском рынке. Дмитрий Медведев согласился, что оценивать ход союзного строительства можно с разными знаками.

"Нужно продолжать системно, последовательно снимать те барьеры, которые существуют и которые сдерживают торговлю", - заявил он.

Россия готова двигаться дальше по пути создания Союзного государства

Также важно стимулировать развитие сотрудничества между регионами двух стран и наращивать поставки продукции на рынки третьих государств. Однако российский премьер предложил зрить в корень и обратиться к договору о создании Союза, посмотреть, что там написано и что исполнено, а что нет.

"Очевидно, что далеко не все, что тогда вписали в соглашение, удалось достичь, - признал он. - Наверно, это и естественно с учетом масштабных целей".

Медведев предложил на выбор два сценария интеграции.

"Один консервативный: при сохранении того Союзного государства, которое было создано на сегодняшний момент, без повышения уровня интеграции до тех пределов, которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года", - описал он первый путь.

При этом и Москва, и Минск продолжат работать с партнерами над формированием Евразийского экономического союза.

"Второй вариант сотрудничества - продвинутый вариант - основан на повышении уровня интеграции до пределов, которые установлены в договоре, с одновременным повышением взаимозависимости экономик и возможности оказания помощи и поддержки в ходе союзного строительства", - заявил Дмитрий Медведев.

Россия, по его словам, готова двигаться дальше по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты.

"В этом случае можно проводить и единую налоговую политику, политику в области цено-, тарифообразования", - заверил он.

Об этом он предложил задуматься в рамках Совета министров и Высшего государственного совета на уровне президентов.

"Мы открыты к обсуждению этих вопросов", - повторил российский премьер.

Очередным шагом в союзном строительстве должно было стать анонсированное соглашение о взаимном признании виз, которое сформирует единое визовое пространство. Еще в прошлом году появилась идея облегчить передвижение иностранных граждан в границах Союза по визам одного из государств. То есть, имея визу России, можно было бы поехать на просторы Беларуси и наоборот. Но документ на подписание не попал. Как объяснил премьер Румас, белорусская сторона не успела закончить для этого все внутригосударственные процедуры. В ближайшее время, пообещал он, это будет сделано.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"