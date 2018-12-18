В исполкоме СНГ высоко оценили председательство Таджикистана

Успешным и результативным назвал председательство Таджикистана в СНГ председатель исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев, общаясь с журналистами накануне заседания постоянных представителей государств - участников этой международной организации.

Высокую оценку председательство Душанбе, отметил он, получило и на встрече президентов стран СНГ в конце сентября, и позже, на астанинской встрече глав правительств. "Все отмечают хорошую организацию проведенных форумов, встреч, заседаний, конференций, которые прошли как под председательством Таджикистана", - подчеркнул Лебедев.

По мнению полномочного представителя этой среднеазиатской республики, таджикского посла в Беларуси Махмадшарифа Хакдода, главным итогом председательства его страны стала активизация работы по всем направлениям многопланового сотрудничества всех стран Содружества. Особое внимание, уточнил он, в течение года было уделено "вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в области безопасности на всем пространстве СНГ".

Другим важным направлением Хакдод назвал "вопросы торгово-экономической кооперации, развитие энергетики, транспорта, коммуникаций, в том числе свободное перемещение товаров, услуг, капитала и, естественно, культурно-гуманитарное сотрудничество".

Кроме того, посол обратил внимание еще на одно приоритетное направление проделанной работы - взаимодействие стран СНГ с ООН. 26 ноября, констатировал дипломат, во время 73-й сессии ГА была принята Резолюция о сотрудничестве ООН с Содружеством Независимых Государств. "Этот документ также инициирован и подготовлен Таджикистаном при участии других государств СНГ", - подчеркнул он.