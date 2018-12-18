На этой неделе в Москве отметят гала-концертами 100-летие "Стасика", сын великой джазовой певицы и легендарного басиста Рэй Браун-младший споет бродвейские хиты, а маэстро Владимир Федосеев явит публике музыкальный образ тройки, летящей через зимнюю мглу под звон дорожных колокольчиков.

Кто играет: Оркестр и хор МАМТ (дирижеры Феликс Коробов, Александр Лазарев, Уильям Лейси), солисты оперной и балетной труп Хибла Герзмава, Елена Гусева, Наталья Мурадымова, Николай Ерохин, Нажмиддин Мавлянов, Дмитрий Ульянов, Оксана Кардаш, Наталья Сомова, Ксения Шевцова, Денис Дмитриев, Сергей Мануйлов, Иван Михалев, Георги Смилевски, Дмитрий Соболевский.

Что играет: Фрагменты из опер "Война и мир", "Хованщина", "Тангейзер", "Пиковая дама", "Евгений Онегин", "Эрнани", "Анна Болейн" и балетов "Вариации", "Девять танго и… Бах", "Тюль", "Сюита в белом", "Одинокий Джордж".

Почему идти: Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко отмечает в этом сезоне свое 100-летие. Гала-концерты в честь юбилея всеми любимого "Стасика" представят фрагменты лучших спектаклей театра - как идущих на его сцене по сей день, так и составляющих "золотой фонд" прошлого. Подготовлены и специальные номера, среди которых стоит особо отметить постановку популярного в Европе хореографа Андрея Кайдановского.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко; 22 и 23 декабря; 2 500 - 10 000 руб.

Кто играет: Люка Дебарг, Ева Заваро, Адриан Буассо, Александр Кастро Бальби.

Что играет: Г. Форе - Фортепьянный квартет №1, Л. Дебарг - Квартет-симфония.

Почему идти: Далеко не все поклонники Люки Дебарга знают, что их кумир еще и композитор. На этом концерте пианист познакомит московскую публику с одним из своих главных сочинений. А помогут ему в этом выпускники Парижской консерватории, с которыми Дебарга связывает давняя дружба.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 20 декабря; 1 800 - 3 800 руб.

Кто играет: Рэй Браун-младший.

Что играет: Свинг, эстрада.

Почему идти: Перед сыном Эллы Фитцджеральд и Рэя Брауна не стоял вопрос выбора жизненного пути - музыка и еще раз музыка. Однако иметь в родословной великую джазовую певицу и легендарного басиста - не только везение, но и проблема: как не оказаться в тени родительской славы. Рэй Браун-младший нашел себя: бродвейско-голливудский репертуар прекрасно соответствует его глубокому баритону, которому подвластны и страстные баллады, и размашистые "боевики".

Где, когда, сколько: Клуб Игоря Бутмана на Таганке; 18 декабря; 1 000 - 1 800 руб.

Кто играет: Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского (дирижер Владимир Федосеев).

Что играет: Г. Свиридов - Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина "Метель", П. Чайковский - Сюита из музыки балета "Шелкунчик".

Почему идти: "Щелкунчик" и "Метель" прозвучат в рождественской программе БСО как ностальгия по той России, которой уже не будет. Дирижер Владимир Федосеев, один из главных мировых специалистов по творчеству Чайковского и в то же время близкий друг Георгия Свиридова, явит публике музыкальный образ тройки, летящей через зимнюю мглу под звон дорожных колокольчиков.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 20 декабря; 500 - 3 500 руб.

Кто играет: Борис Березовский.

Что играет: М. Балакирев - Две мазурки, Скерцо № 2 и № 3, Ноктюрны, "Исламей" (восточная фантазия), А. Лядов - Баркарола, А. Скрябин - Поэмы, С. Рахманинов - Музыкальные моменты, Соната №2.

Почему идти: Неудивительно, что Борис Березовский решил полностью повторить свой суперуспешный прошлогодний рождественский концерт. За исключением Музыкальных моментов и Второй сонаты Рахманинова все заявленные в программе сочинения редко звучат у нас в живом исполнении. Да еще в таком исполнении - ведь манера игры Березовского строго следует всем традициям русской школы пианизма.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 23 декабря; 1 500 - 10 000 руб.

Кто играет: Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрий Симонова, солист Константин Лифшиц.

Что играет: Л. ван Бетховен - Увертюра "Кориолан", Симфония №5, Концерт №5 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Один из самых интересных исполнителей музыки Баха пианист Константин Лифшиц не чурается и романтического репертуара. Его интерпретация бетховенского Концерта №5 (известного как "Император"), сулит яркие эмоции с первой же минуты солирующего фортепиано. Мощь и нежность, сила и покой "Императора" - словно зеркальное отражение таланта Лифшица, с характерным для него стремлением к абсолюту.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 19 декабря; 1 000 - 5 500 руб.

Кто играет: Госоркестр России (дирижер и солист Максим Рысанов), солист Борис Бровцын.

Что играет: И. Стравинский - Концерт для скрипки с оркестром, сюита из балета "Пульчинелла", Б. Бриттен - Вариации на тему Франка Бриджа, Д. Табакова - Сюита в старинном стиле.

Почему идти: Не впервые наши талантливые молодые музыканты отправляются на Запад, чтобы добившись признания там, реализовать его потом на родине. Максим Рысанов и Борис Бровцын в этом вполне преуспели. Произведения, которые они исполнят вместе с Госоркестром, объединяет одна сквозная тема - имитация. Стравинский использует музыку Баха и Перголези, Бриттен подражает самым разным европейским стилям, а в опусе болгарского композитора Добринки Табаковой можно услышать и барокко, и балканский фольклор, и даже киномузыку.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 19 декабря; 500 - 2 500 руб.