В Роскачестве рассказали о результатах проверки шампанского

Игристое вино в целом удается российским виноделам лучше всего. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Он напомнил, что сейчас в стране идет масштабное исследование российского вина. И пояснил, что все напитки оцениваются по стандартной шкале ГОСТ (100-балльная система). Уровень приемлемого качества - это 71 балл, но Роскачество установило более высокую планку - 78 баллов. Вино, которое набрало меньшее число баллов, в "Винный гид России" вообще не попадет. Для "очень хорошего" вина установлена планка в 86 баллов.

Как уточнил Лоевский, максимальный балл получили единичные бренды отечественного шампанского. А вот до уровня "хорошего" игристого вина (от 78 баллов) не дотянулся только 21 процент исследованного шампанского.

Подробнее о качестве российского вина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".