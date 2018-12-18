В России введен контроль операций по картам иностранных банков

Операции по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах, будут контролироваться в обязательном порядке. Госдума приняла закон правительства об этом в третьем, окончательном, чтении.

В соответствии с действующими правилами, банки должны информировать надзорное ведомство об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей. Поправки расширяют уже существующий список операций, подлежащих обязательному контролю. В него добавляют снятие наличных с платежных карт банков, расположенных в некоторых иностранных государствах. Список территорий будет определять Росфинмониторинг.

Он сможет оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания. Или же убирать их из перечня. Банки будут обязаны не позднее трех рабочих дней представлять в контрольное ведомство данные о дате и месте совершения операции по снятию наличных, сумме, номере платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты.

Нововведение, как указано в пояснительной записке, сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности. И в целом поможет решению задач, направленных на обеспечение безопасности России.

Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Поправки вступают в силу через 180 дней после официального опубликования.