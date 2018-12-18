Видео: Как Jeep преодолевает разбитый землетрясением участок трассы

Владельцы внедорожников во всех странах мира - спросите у кого хотите - страстно завидуют россиянам. Только у нас для того, чтобы прокатиться в магазин за хлебушком в трех кварталах от дома, нужен мощный джип, а не жалкий городской автомобильчик, только у нас поездка из одного поселка в другой в непогоду - это головокружительный квест с преодолением непроходимых трясин, ухабов и рытвин тот же Camel Trophy.

В тоске и печали ездят зарубежные джиповладельцы по своим идеально ровным дорогам, грезя о приключениях, и лишь нечастые природные катаклизмы - торнадо, цунами, оползни - позволяют почувствовать драйв, устроить проверку железному коню и своей нервной системе.

После недавнего землетрясения магнитудой 7,0 на Аляске пострадала дорожная сеть вблизи города Уасилла. На видео прекрасно просматриваются крупные разломы в асфальтовом покрытии. Пока большая часть автомобилистов печально ждала бригаду дорожников, храбрый владелец Jeep CJ-7 без особых проблем преодолел несколько здоровенных выбоин с трещинами и был таков.

"Наконец-то эта машина пригодилась",- съязвил кто-то в комментариях под видео, но в этом голосе слышится плохо скрытая зависть.