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18.12.2018 12:37
Рубрика: Видео

Видео: Как Jeep преодолевает разбитый землетрясением участок трассы

Текст: Вадим Давыденко

Владельцы внедорожников во всех странах мира - спросите у кого хотите - страстно завидуют россиянам. Только у нас для того, чтобы прокатиться в магазин за хлебушком в трех кварталах от дома, нужен мощный джип, а не жалкий городской автомобильчик, только у нас поездка из одного поселка в другой в непогоду - это головокружительный квест с преодолением непроходимых трясин, ухабов и рытвин тот же Camel Trophy.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В тоске и печали ездят зарубежные джиповладельцы по своим идеально ровным дорогам, грезя о приключениях, и лишь нечастые природные катаклизмы - торнадо, цунами, оползни - позволяют почувствовать драйв, устроить проверку железному коню и своей нервной системе.

После недавнего землетрясения магнитудой 7,0 на Аляске пострадала дорожная сеть вблизи города Уасилла. На видео прекрасно просматриваются крупные разломы в асфальтовом покрытии. Пока большая часть автомобилистов печально ждала бригаду дорожников, храбрый владелец Jeep CJ-7 без особых проблем преодолел несколько здоровенных выбоин с трещинами и был таков.

"Наконец-то эта машина пригодилась",- съязвил кто-то в комментариях под видео, но в этом голосе слышится плохо скрытая зависть.

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#видео #авто #Jeep