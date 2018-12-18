Врачи посоветовали есть больше углеводов зимой

Россиянам посоветовали зимой есть больше высокоуглеводной пищи.

Как рассказал "Вечерней Москве" главный диетолог Минздрава и научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян, в холодное время года часть потребляемой пищи идет на покрытие энергетических нужд.

- Углеводы - это быстрорасщепляющая вещь, - комментирует врач Татьяна Кахидзе. - Они начинают расщепляться прямо во рту и сразу идут на покрытие тратящейся энергии. Именно в холодное время года они не успевают откладываться в жировые прослойки. А вот недоедание углеводов, наоборот, вредит организму.

При этом медики рекомендуют не забывать потреблять в небольших количествах и жирную пищу. О том, какие жиры полезны, ранее подробно писала "РГ".