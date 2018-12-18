Вводится дополнительный контроль над средствами дольщиков

Новости

Ford выпустил собачью будку с шумоподавлением 14:06
В Петербурге угнали Lexus за 7,3 млн рублей 14:01
Путин: Все виды и рода войск РФ в 2018 году развивались сбалансировано 14:00
Вице-губернатора Псковской области арестовали на два месяца 13:59
Британский разведывательный корабль вошел в Черное море 13:53
В Волгограде разработали новое средство против тромбов 13:52
В горах Сочи нашли двух заблудившихся туристов из Абхазии 13:49
Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин 13:38
В Подольске задержали девушку, распространявшую наркотики 13:36
Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове 13:36
Акимов: Автономная работа Рунета не скажется на пользователях 13:35
Болгария ежегодно теряет из-за коррупции миллиарды евро 13:31
Си Цзиньпин: Китай одержал победу над коррупцией 13:29
В Енисейске обнаружили неизвестное кладбище 400-летней давности 13:22
В Калуге завели дело о выброшенном в мусорку младенце 13:19
84-летнего Вуди Аллена опять уличили в педофилии 13:11
Собянин открыл Дворец МФЦ в историческом павильоне РСФСР на ВДНХ 13:03
Обновленный Honda Pilot доберется до России весной 2019 года 13:00
Песков оценил очередной доклад Сената США по российскому "вмешательству" 12:59
Дело Кокорина и Мамаева будет передано в суд в январе 12:55
ГД приняла закон, сокращающий срок при замене на принудительные работы 12:48
В Госдуме напомнили ООН о ценности Крымского моста для полуострова 12:47
СК попросил оставить под арестом трех фигурантов дела "Зимней вишни" 12:39
Германия выплатит компенсации детям евреев-узников 12:38
Видео: Как Jeep преодолевает разбитый землетрясением участок трассы 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 13:49
Рубрика: Экономика

Вводится дополнительный контроль над средствами дольщиков

Текст: Татьяна Замахина

Усиливается контроль над использованием застройщиками средств дольщиков. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Это уже не первый этап очень серьезной реформы долевого строительства, которая реализуется благодаря поручению президента РФ, напомнил глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ко второму чтению проведена большая работа, потому что накопился большой блок вопросов, которые необходимо было учесть по итогам правоприменительной практики. Таким образом, предложения были существенно дополнены.

Фото: depositphotos.com
В России могут появиться техпаспорта домов и дворов

С 1 июля 2019 года, согласно инициативе, все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Речь идет не только о новых проектах, которые будут регистрироваться после 1 июля следующего года, но и о текущих, уточнил Николаев.

Дольщики, согласно этой схеме, передают средства не девелоперу, а банку, который замораживает деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта.

Очень важно также, по словам главы комитета, что Фонд защиты прав участников долевого строительства получит право создать при себе некоммерческую организацию, которая будет выполнять функции застройщика, и будет достраивать все проблемные объекты, которые появились и появляются.

Согласно законопроекту, солидарная ответственность бенефициаров застройщика за убытки, причиненные по их вине участникам долевого строительства, заменяется на субсидиарную. Это позволит нивелировать риски криминализации отрасли.

По мнению Николаева, принятие законопроекта не приведет к росту цен на жилье. "Более того, я думаю, что, когда мы добьемся в конце концов введения надежного, понятного, прозрачного механизма строительства жилья, в проекты будут охотнее вкладывать средства", - заявил парламентарий.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву
В России введен контроль операций по картам иностранных банков
Избирком Приморья признал выборы губернатора состоявшимися
США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая