Вводится дополнительный контроль над средствами дольщиков

Усиливается контроль над использованием застройщиками средств дольщиков. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме.

- Это уже не первый этап очень серьезной реформы долевого строительства, которая реализуется благодаря поручению президента РФ, напомнил глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ко второму чтению проведена большая работа, потому что накопился большой блок вопросов, которые необходимо было учесть по итогам правоприменительной практики. Таким образом, предложения были существенно дополнены.

С 1 июля 2019 года, согласно инициативе, все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Речь идет не только о новых проектах, которые будут регистрироваться после 1 июля следующего года, но и о текущих, уточнил Николаев.

Дольщики, согласно этой схеме, передают средства не девелоперу, а банку, который замораживает деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта.

Очень важно также, по словам главы комитета, что Фонд защиты прав участников долевого строительства получит право создать при себе некоммерческую организацию, которая будет выполнять функции застройщика, и будет достраивать все проблемные объекты, которые появились и появляются.

Согласно законопроекту, солидарная ответственность бенефициаров застройщика за убытки, причиненные по их вине участникам долевого строительства, заменяется на субсидиарную. Это позволит нивелировать риски криминализации отрасли.

По мнению Николаева, принятие законопроекта не приведет к росту цен на жилье. "Более того, я думаю, что, когда мы добьемся в конце концов введения надежного, понятного, прозрачного механизма строительства жилья, в проекты будут охотнее вкладывать средства", - заявил парламентарий.