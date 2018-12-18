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Вышел самый мощный в мире смартфон с 12 гигабайтами оперативки

18.12.2018,  
18:19
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Lenovo Фото: Lenovo
Фото: Lenovo

Компания Lenovo официально представила смартфон Z5 Pro Snapdragon 855 Edition, работающий на новейшем и самом мощном на сегодняшний день мобильном процессоре Snapdragon 855.

Младшие модификации получат 6 и 8 Гб оперативной памяти, старшая - 12 Гб. Она станет самой производительной конфигурацией на сегодняшний день - в тесте AnTuTu он набрал более 368 тысяч баллов.

Аппарат имеет форм-фактор слайдера - две его части сдвигаются друг относительно друга, открывая и закрывая объектив камеры.

Продвинутый Lenovo Z5 Pro также обзавелся двойной основной камерой на 24+16 мегапикселей и двойной фронтальной на 16+8 мегапикселей. Разрешение 6,39-дюймового AMOLED-экрана составляет 2340x1080 пикселей, соотношение сторон - 19,5:9. Аппарат оборудован аккумулятором на 3550 мАч, дактилоскопический сканер вмонтирован в дисплей.

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Что касается цены, то базовая версия смартфона на 6/128 Гб памяти будет стоить 390 долларов (около 26 тысяч рублей), а модификация 12/512 Гб обойдется в 640 долларов (почти 43 тысячи рублей).

Ранее компания Xiaomi показала свой первый смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 - им стал модифицированный аппарат Mi Mix 3.

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