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Вышел трейлер "Завода" Юрия Быкова

Новости
    18.12.2018, 11:05
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

300 индустриальных спартанцев против несправедливости - в трейлере неонуара от Юрия Быкова "Завод".

Из-под пера талантливого постановщика, сценариста, продюсера Юрия Быкова, известного своими картинами "Дурак" и "Майор", сериалами "Метод" и "Спящие", скоро выйдет очередной фильм о противостоянии простых людей и коррумпированной системы. События изложены в довольно спойлерном трейлере ниже.

Фото: kinopoisk.ru
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Хочется отметить, что, несмотря на явную искренность режиссера и горячее одобрение со стороны коллег (например, Звягинцева), Быков, по сути, вновь продолжает лишь развивать основные положения своего короткометражного манифеста "Начальник" 2009 года.

Ранее, напомним, страдавший некоторое время от тяжелой депрессии после съемок "Дурака" Быков покаялся за "Спящих", отход от творческих принципов и даже подумывал уйти из кино. Впрочем, поклонникам режиссера не стоит волноваться - на следующий год заявлен остросюжетный триллер "Сторож".

На Netflix в этом году был представлен закрытый после первого сезона процедурал "Семь секунд", который является ремейком "Майора" Быкова. Рецензию на него вы можете прочитать здесь.

Премьера "Завода" - 7 февраля.

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