Что будет с ценами на селедку к новогодним праздникам

Стоимость одного из популярных в России видов рыбы - сельди - с начала этого года снизилась на 8 процентов. Однако в ноябре, по данным Росстата, начался слабый рост цен, соленая селедка подорожала на 0,3 процента. И сейчас в среднем стоит 189,8 рубля за килограмм.

Дальнейшего заметного роста цен не будет даже с учетом повышенного спроса перед Новым годом, рассказала "Российской газете" руководитель регионального отделения Рыбного союза Ирина Ванцович.

"На рынке большое предложение рыбы. Поэтому повышение цен на селедку точно не прогнозируется", - сказала она.

Сдержит рост цен большой улов сельди на Дальнем Востоке. Рыба входит в промысловые районы по определенным циклам. На этот год как раз пришелся тот благоприятный период, когда идет рыба, пояснила эксперт.

Россияне охотно покупают сельдь и в виде филе в банках, и в целом виде. Но если брать селедку целой, стоит обратить внимание на глаза рыбы, они должны быть прозрачными, не мутными. Такая рыба хорошего качества, отметила Ирина Ванцович.