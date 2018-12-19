Цифровизация Москвы - ключевой приоритет для бизнеса и власти

Телекоммуникации - одна из самый высококонкурентных отраслей России, операторы в условиях насыщения рынка продолжают бороться за клиента и развивать новые технологические решения. О том, как это удается столичному Tele2, пожалуй, самому молодому и самому быстро растущему оператору Москвы, рассказал его генеральный директор в Московском регионе Игорь Жижикин.

Игорь Жижикин. Фото: Предоставлено пресс-службой Компании "Tele2" макрорегион "Москва"

Игорь, год был непростым для телекома, было много законодательных инициатив в этом году, связанных с внутрисетевым роумингом. Как сейчас обстоят дела с ним?

Игорь Жижикин: Мы давно его отменили, причем раньше установленного ФАС срока. Мы на самом старте поддерживали это решение ФАС, более того, в московском Tele2 более, чем на 80% тарифных планах с самого начала не было внутрисетевого роуминга.

А что с международным роумингом? Цена на него с учетом курса валют будет корректироваться? Насколько нам известно, некоторые ваши коллеги по отрасли уже подняли цены в международном роуминге.

Игорь Жижикин: Однозначно, мы не планируем повышать цены на международный роуминг в ближайшей перспективе, это наше осознанное решение, так что на новогодние каникулы наши абоненты могут уезжать за границу по самым приятным ценам.

Кроме роуминга, были две важные инициативы - Закон Яровой и Закон Матвиенко. Что можете сказать по этому поводу?

Игорь Жижикин: Начну с Закона Матвиенко: мы полностью разделяем его посыл, нацеленный на то, чтобы сделать процесс распространения SIM-карт более цивилизованным, избавляя рынок от недобросовестных перепродавцов. Tele2 тщательно следит за тем, чтобы SIM-карты оформлялись должным образом и сведения об абонентах были достоверными. Мы заранее начали проверку своей абонентской базы. Вообще, мы применяем целый комплекс мероприятий по борьбе с продавцами "серых" SIM-карт. "Уличные" продавцы, которые реализуют SIM-карты бесконтрольным способом без должного оформления, не являются официальными дилерами Tele2. Они не предоставляют оператору необходимых данных об абоненте, тем самым нарушают действующее законодательство.

Причем, важно понимать, что данный закон полезен и для самих абонентов, сегодня, когда мобильный телефон стал не просто средством связи, а целой экосистемой цифровых решений. Посудите сами: к номеру телефона привязаны банковские карты, личные кабинеты госуслуг и ФНС, аккаунты в социальных сетях и прочее - все это повышает важность защиты номера телефона и ответственность к идентификации номера и конкретного абонента. Закон Матвиенко как раз повышает надежность этой идентификации.

Если говорить про Закон Яровой, то Tele2 действует строго в рамках законодательства и выполняет все установленные требования. Также мы прорабатываем с "Ростелекомом" детали совместного проекта по хранению трафика по закону Яровой.

Tele2 активно сотрудничает с властью Московского региона, что реализовано в этом году?

Игорь Жижикин: Пожалуй, главной темой стала подготовка к спортивному событию лета. Tele2 и ДИТ Москвы обеспечивали связью экстренные службы. Мы установили приоритет для устройств экстренных служб в сети LTE-450. Это позволило сотрудникам, ответственным за безопасность на матче, оставаться на связи даже в случае чрезвычайной ситуации или в условиях перегрузки мобильных сетей. Tele2 - единственный оператор России, который обладает частотами 450 МГц. Ключевое преимущество этого стандарта - покрытие, бесшовное соединение и высокие скорости передачи данных. Также технология способна обеспечить проникновение качественного сигнала в здание со сложными архитектурными особенностями и подвальные помещения. Поэтому именно этот стандарт мы применили на столь важном мероприятии.

Другой предмет нашего партнерства с ДИТ Москвы - это аналитика больших данных, так называемая Big Data (Большие данные). Используя обезличенные данные абонентов, мы можем проанализировать их передвижение и трафик. Такая информация помогает городу при планировании транспортной инфраструктуры и выстраиванию логистических потоков.

С Правительством Московской области в этом году мы реализовали проект в области телемедицины и подключили более 250 фельдшерско-акушерских пунктов к сети LTE-450, обеспечив максимальную надежность передачи сигнала, это позволяет врачам самых удаленных ФАПов оперативно получить консультацию врачей из любой точки мира.

Игорь, Вы являетесь экспертом программы "Умный город" Правительства Москвы. Что Tele2 делает в направлении "Умного города"?

Игорь Жижикин: "Умный город", во-первых, это безопасный город. И Tele2 обеспечила ее благодаря технологиям. Это наши проекты, развернутые во время главного спортивного события лета, о которых я говорил выше. Это наш проект по тестированию беспилотных видов транспорта, например, в прошлом году мы совместно с РЖД впервые провели тестирование беспилотного поезда. Состав без машиниста проехал участок по маршруту "Москва - Санкт-Петербург". Составом управляли дистанционно из Москвы, а наша технология LTE-450 обеспечивала канала видеопередачи данных.

Много внимания мы уделяем цифровизации города. Например, мы первые установили в аэропортах и столичном метро сим-терминалы с биометрической системой распознавания лиц, эти устройства позволяют в течение нескольких минут подключиться к оператору.

Также мы уделяем большое внимание повышению цифровой грамотности москвичей. Осенью в центре столицы - на Хохловской площади - мы открыли онлайн-парк, где в том числе проходили бесплатные мастер-классы для всех желающих и была постоянно действующая зона коворкинга. На постоянной основе мы отрываем зоны виртуальной реальности, которые могут посетить все желающие. Такие зоны работали летом во многих торгово-развлекательных центрах, в Мультимедиа Арт-музее, в Подмосковье во время празднования Дней городов Московской области.

Насколько "Большие данные", о которых Вы говорили выше, реально помогают вашему бизнесу? Или это просто модная тема и все операторы за нее взялись?

Игорь Жижикин: Tele2 всегда была очень разумной компанией. Мы с большим вниманием относимся к своим расходам и никогда не инвестируем в проекты, которые не приносят компании пользу. BigData - это как раз надежный помощник бизнесу. Например, свою техническую инфраструктуру мы строили, опираясь на такую аналитику, понимая основные маршруты наших абонентов и динамику их перемещения мы оперативно строили базовые станции именно там, где наши абоненты сконцентрированы. Также все салоны связи мы открываем, изучая аналитику по потребительским передвижениям и активностям. Такой принцип позволил Tele2 сократить период окупаемости монобрендового салона связи до 12 месяцев, при этом трафик в салоны по итогам года вырос более, чем на 25%.

Кстати, об инвестициях - вы инвестировали в инфраструктуру метрополитена 800 млн рублей. Вы покрыли LTE-сетью все 100% станций, но когда вы ожидаете окупаемость инвестиций?

Игорь Жижикин: Нам важно, чтобы пользователю было с нами удобно, поэтому при планировании инвестиций этот фактор становится определяющим. Пассажиропоток метро - более 8 млн человек в сутки, миллионы наших абонентов ежедневно спускаются в подземку и, конечно же, им важно оставаться на связи. Поэтому рассматривать инвестиции в метро как какой-то отдельный бизнес-кейс - нельзя. Эти инвестиции - одна из составляющих общих вложений в сеть и инфраструктуру. Оценивать эффективность таких инвестиций нужно в комплексе с другими параметрами и только в совокупности с ними определять их возвратность. Оценивая рентабельности своего инвестиционного капитала, мы учитываем совокупность вложений Tele2 в метро, в indoor-покрытие (то есть оснащение связью крупные бизнес-центры, торговые центры, сложные архитектурные сооружения, вокзалы, аэропорты и проч), в базовые станции, установленные как в Москве и крупных населенных пунктах, так и в небольших селах и вдоль федеральных трасс. В общем, оценка должна, на мой взгляд, проходить с учетом всех капитальных затрат в совокупности.

Кроме коммерческих, в какие социальные проекты вы еще инвестируете?

Игорь Жижикин: Глобально, у нас три направления социальной политики. Одно из них, которое особенно актуально для московского Tele2, - это поддержка талантливой молодежи и любых перспективных начинаний. Наша философия в следующем - совсем недавно, еще три года назад, мы тоже были новичком на столичном рынке. За три года мы сделали большой прорыв, но не забыли, как тяжело начинать что-то сложное на насыщенном рынке. Поэтому мы поставили своей целью поддерживать молодые начинания, которым тоже тяжело пробиться через различные барьеры. Мы сотрудничали с Бизнес-инкубатором Высшей школы экономики, поддерживаем молодежные конкурсы и фестивали, например, проводимый МГИМО и "Москва Медиа" конкурс "TVоя Москва", творческий фестиваль Sолома. В рамках музыкального фестиваля Bosco Fresh Fest мы запустили конкурс в поддержку начинающих музыкантов, в общем, спектр поддержки достаточно широкий.

Второе направление - это поддержка детей. По данным ВЦИОМ, более 95% россиян называют детей своим главным жизненным приоритетом, поэтому мы тоже не можем остаться в стороне, кроме разовых благотворительных акций, мы подошли к вопросу системно и с 2012 года поддерживаем фонд "Навстречу переменам", который помогает социальным предпринимателям в области детства. Это те предприниматели, которые хотят системно изменить социальную сферу, связанную с детьми. Мы тоже считаем, что решать проблемы надо глобально, деятельность фонда как раз на это направлена, поэтому мы и поддерживаем его.

Ну и третье - это интеграция КСО-составляющей в нашу бизнес-стратегию. Мы стремимся улучшать качество жизни горожан и в своей маркетинговой стратегии придерживаемся этого принципа. Например, наши действующие и, зачастую, потенциальные клиенты могут получать солидные скидки на катках, в кинотеатрах, музеях, кофейнях, это, на мой взгляд, тоже социальный вклад, т.к. мы не только оказываем услуги связи, но облегчаем повседневную жизнь своему клиенту.

Разве последнее не относится к программам лояльности? Это точно можно отнести к социальному проекту?

Игорь Жижикин: Это была бы программа лояльности, если бы она распространялась только на наших абонентов, а мы делаем проекты для всех людей без исключения. Например, во время "Ночи в музее" мы запустили бесплатные автобусы между музеями, и каждый москвич мог им воспользоваться. Каждое лето мы устанавливаем онлайн-кинотеатры в подмосковных городах и бесплатно показываем фильмы для населения, любой может прийти в наш кинотеатр. Летом мы также запускали бесплатные велотакси по самым популярным туристическим маршрутам и проводили бесплатные онлайн-трансляции самых интересных экскурсий и событий, например, мы транслировали экскурсии Ольги Свибловой, Константина Крюкова, Туты Ларсен, Алисы Гребенщиковой из самых важных музеев Москвы. Вот все это в совокупности можно назвать нашим вкладом в городскую жизнь москвичей.

Вас по многим характеристикам можно назвать самым быстро растущим оператором. Вы связываете это с чем? Нет ли тут органического роста как одного из факторов развития.

Игорь Жижикин: Органического роста точно нет. Отрасль высококонкурентная, частично стагнирующая, рынок Москвы очень важный для наших конкурентов, до 40% прибыли наши коллеги по цеху получают именно из Московского региона, и появление еще одного игрока на этом рынке для них совершенно нежелательное явление.

Я связываю действительно позитивный рост всех наших показателей с правильными бизнес-решениями и, самое главное, с правильными принципами, которые мы изначально положили в основу бизнесу. Это разумное сочетание стоимости и наполнения наших тарифных планов. Это честный подход к клиенту, у нас нет скрытых условий, навязанных сервисов, нет мелкого шрифта и обязательств, спрятанных под звездочкой. Это также наше особое внимание к клиентскому сервису, который подтвержден нашим высоким NPS в отрасли. Думаю, совокупность этих факторов в сочетании с современной технической сетью дала свои результаты.

Ваша сеть построена позднее, чем у конкурентов, есть ли разница в качестве?

Игорь Жижикин: Наше качество, наоборот, лучше, чем у некоторых конкурентов. То, что мы выходили на рынок последними, сыграло нам в плюс, мы строили сеть на самом современном оборудовании от Ericsson, мы могли на начальном этапе стройки внедрять самые новые технологии, оптимизирующие сеть.

К строительству сети 5G вы уже готовитесь?

Игорь Жижикин: Да, впервые мы протестировали этот стандарт еще год назад вместе с коллегами из Nokia. Но на текущем этапе вопрос внедрения 5G во многом зависит от регулятора, именно он внедряет частотный диапазон и регулирует 5G-сети. Важно понимать, что связь пятого поколения особо не нужна простому потребителю: для просмотра потокового видео или ресурсоемких игр достаточно текущих скоростей. Технология 5G будет востребована бизнесом, использующим трендовые технологии: искусственный интеллект, виртуальную реальность, интернет вещи.