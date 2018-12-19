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19.12.2018 15:55
Рубрика: Общество

Найден древнейший на Земле цветок

Текст: Денис Передельский
Фото: Qiang Fu / Nanjing Institute of Geology and Paleontology Фото: Qiang Fu / Nanjing Institute of Geology and Paleontology
Фото: Qiang Fu / Nanjing Institute of Geology and Paleontology

Ученые из Китая описали новый вид цветка, окаменелые остатки которого датируются началом Юрского периода.

Полностью исследование представлено в журнале eLife, а кратко его описывает портал Phys.org. До сих пор считалось, что история покрытосеменных цветущих растений насчитывает не более 130 миллионов лет.

Фото: depositphotos.com
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Однако группа ученых из Института геологии и палеонтологии в Нанкине нашла более древний цветок. Она исследовала более 260 окаменелых остатков цветущих покрытосеменных растений, обнаруженных в горах Китая. Обилие образцов позволило исследователям изучить их с помощью сложной микроскопии и получить изображения с высоким разрешением с разных углов зрения.

На основе полученной информации была воссоздана структура древнейшего на сегодняшний день цветка на Земле. Он получил название Nanjinganthus dendrostyla. Его возраст превышает 174 миллиона лет.

"Исследователи не знают, где и как появились цветы, потому что кажется, будто в меловом периоде появилось сразу много цветов из ниоткуда, - объясняет ведущий автор профессор Цян Фу. - Изучение ископаемых цветов, особенно из более ранних геологических периодов, является единственным надежным способом получить ответы на такие вопросы".

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