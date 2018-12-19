Forbes назвал самых богатых звезд шоу-бизнеса США

Американский режиссер Джордж Лукас занял первую строчку в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей США 2018 года по версии журнала Forbes. Он остается самой богатой звездой шоу-бизнеса уже второй год подряд. Состояние 74-летнего создателя культовой саги "Звездные войны" составляет 5,4 миллиарда долларов. Капитал прародителя космической франшизы, по оценкам экспертов, уменьшился на 100 миллионов долларов.

На втором месте расположился американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг, чье состояние оценивается в 3,7 миллиарда долларов. Третью строчку заняла телеведущая Опра Уинфри с 2,8 миллиарда долларов.

Весь список состоит из десяти богатейших американских знаменитостей, чьи общие доходы достигают 18,7 миллиарда долларов, что на четыре процента больше, чем годом ранее.

Между тем

Джордж Лукас ранее выступал с критикой нынешнего Голливуда, сравнивая его с цирком и сплошным бессмысленным аттракционом, погрязшим в спецэффектах и минимизирующим сюжет в угоду красивой картинке.