ФРС США повысила базовую ставку

Новости

Названы регионы, где лучше развиты сети газетных киосков 19.12.2018
Вышел первый трейлер третьего "Хеллбоя" 19.12.2018
Власти Москвы нашли способ спасти хлебозавод "Черкизово" 19.12.2018
Петров и Боширов внесены в санкционный список США 19.12.2018
Минфин США исключит "Русал" из санкционного списка 19.12.2018
Не плативший зарплаты работникам глава "Черкизово" признал вину 19.12.2018
Хет-трик Бэйла вывел "Реал" в финал клубного чемпионата мира 19.12.2018
Загитова пропустила первую официальную тренировку чемпионата России 19.12.2018
Еврокомиссия: Украина не соблюдает условия безвизового въезда в ЕС 19.12.2018
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии 19.12.2018
Крымский суд отклонил апелляцию четырех моряков ВМС Украины 19.12.2018
СК подтвердил начало выплат долга работникам "Черкизово" 19.12.2018
Видео: В Крыму задержан экстремист с 12 килограммами тротила 19.12.2018
Мужчина ранил троих человек возле медцентра в Лондоне 19.12.2018
В Австрии осужден "открыточный грабитель" 19.12.2018
В Ингушетии чиновников и банкиров обвинили в хищении 335 млн рублей 19.12.2018
Россиянин скончался в украинской тюрьме 19.12.2018
Дмитрий Фомин: Нижегородские волейбольные команды успешны сразу на двух фронтах 19.12.2018
Еврокомиссия: Украина много раз нарушила соглашение о безвизе 19.12.2018
В Донбассе заметили британских спецназовцев 19.12.2018
В Крыму предложили варианты защиты керченского моста от Украины 19.12.2018
В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста 19.12.2018
Косачев: Решение США о выводе войск из Сирии может иметь двойное дно 19.12.2018
СМИ: Дональд Трамп распорядился вывести войска США из Сирии 19.12.2018
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив 19.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 22:40
Рубрика: Экономика

ФРС США повысила базовую ставку

Текст: Роман Маркелов
Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.
Фото: REUTERS/Brendan McDermid Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Таким образом, в 2018 году ФРС поднимала базовую процентную ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Общий цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерв начал в 2015 году после семилетнего перерыва, за это время ставка повышалась девять раз и всегда с шагом 0,25 процентных пункта.

Фото: Depositphotos.com
Нефть заканчивает год рекордным за четыре года падением

ФРС снова сохранила в релизе по ставке оценку рынка труда, который остается "сильным", а также состояние экономической активности, растущей "высокими темпами". Оценка роста занятости сменилась со "значительного" до "в среднем высокого". Продолжился рост расходов домохозяйств, а рост инвестиций в основной капитал замедлился, снова констатировала ФРС. Показатели инфляции на 12-месячной основе остаются на уровне около двух процентов, показатели долгосрочных инфляционных ожиданий в целом мало изменились, говорится в релизе.

При этом ФРС указала, что риски для экономики остаются сбалансированными, но регулятор продолжит следить за изменениями в глобальной экономике и финансах, оценивая их последствия для экономики США.

Фото: Depositphotos.com
Экономисты подвели итоги 2018 года

Также из обновленных точечных графиков ФРС следует, что теперь регулятор намерен провести в 2019 году не три, как планировал в сентябре, а два повышения ставки. Таким образом, ФРС несколько смягчила денежно-кредитную политику. В конце ноября сигнал о такой возможности давал глава ФРС Джером Пауэлл - он говорил, что повышение ставок может замедлиться, и даже отмечал, что ставки "чуть ниже нейтрального" уровня.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Макроэкономика В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза