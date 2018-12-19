ФРС США повысила базовую ставку

Таким образом, в 2018 году ФРС поднимала базовую процентную ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Общий цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерв начал в 2015 году после семилетнего перерыва, за это время ставка повышалась девять раз и всегда с шагом 0,25 процентных пункта.

ФРС снова сохранила в релизе по ставке оценку рынка труда, который остается "сильным", а также состояние экономической активности, растущей "высокими темпами". Оценка роста занятости сменилась со "значительного" до "в среднем высокого". Продолжился рост расходов домохозяйств, а рост инвестиций в основной капитал замедлился, снова констатировала ФРС. Показатели инфляции на 12-месячной основе остаются на уровне около двух процентов, показатели долгосрочных инфляционных ожиданий в целом мало изменились, говорится в релизе.

При этом ФРС указала, что риски для экономики остаются сбалансированными, но регулятор продолжит следить за изменениями в глобальной экономике и финансах, оценивая их последствия для экономики США.

Также из обновленных точечных графиков ФРС следует, что теперь регулятор намерен провести в 2019 году не три, как планировал в сентябре, а два повышения ставки. Таким образом, ФРС несколько смягчила денежно-кредитную политику. В конце ноября сигнал о такой возможности давал глава ФРС Джером Пауэлл - он говорил, что повышение ставок может замедлиться, и даже отмечал, что ставки "чуть ниже нейтрального" уровня.