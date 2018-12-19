ГАИ приберет автошколы к рукам

Буквально завтра-послезавтра проект постановления правительства, который вносит серьезные изменения в правила приема экзаменов на водительское удостоверение в ГИБДД, будет направлен в Минэкономразвития на получение необходимых заключений.

Об этом заявил на прошедшем в Москве в Общественной палате IV конгрессе автошкол России начальник отделения экзаменационной деятельности главного управления ОБДД МВД России Николай Гиляков. Согласно документу в прошлое уходит экзамен по проверке первоначальных навыков управления автомобилем. То есть площадка. Однако по сути эти навыки инспекторы все-таки будут проверять перед тем, как выехать на дорогу с кандидатом на права. То есть два экзамена объединят в один. Также Госавтоинспекция получит право проверять автошколы уже после того, как им было выдано соответствующее заключение, а также и отзывать его.

Как сообщил на конгрессе начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников, сейчас есть предложение полностью вернуть ГИБДД контроль над автошколами. По его словам, это позволит покончить с теми учебными заведениями, которые не имеют ни базы, ни площадок, ни автомобилей, а занимаются подготовкой водителей. Сейчас лицензии автошколам выдают органы Рособрнадзора.

Лишить лицензии автошколу может только суд по представлению органов Рособрнадзора. Чтобы автошкола могла обучать водителей, она должна получить заключение из ГИБДД на соответствие учебных программ и материальной базы всем требованиям. При этом отозвать выданные заключения ГИБДД не может.

В итоге мошенники арендуют площадки, учебные классы и автомобили, получают заключения ГИБДД, а потом расторгают договоры и учат будущих водителей где придется.

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко рассказывал, что в столице числится 217 автошкол, на которые приходится 49 площадок для подготовки водителей. Из них 11 находятся в Подмосковье. Понятно, что автошкола не станет возить учеников за десятки километров, чтобы они прошли обучение на этих площадках. Это лазейка в законе позволяет автошколе получить заключение, а после обучать водителей на любом пустыре.

- Мы провели проверку, мы довольно часто видим, как водителей обучают под какими-нибудь мостами, - говорит Виктор Коваленко. - О таких фактах мы сообщаем в органы Рособрнадзора, однако эффекта не видим. Поэтому возможность отозвать выданное заключение в отношении таких автошкол позволит навести порядок на рынке.

Как отметил Михаил Черников, добросовестные руководители школ даже окажут содействие ГИБДД в этом вопросе.

Проблема отмены площадки вызвала жаркие споры со стороны автошкол в том числе и на этом конгрессе. А ведь речь идет не о драконовских мерах по их приему, а только о совершенствовании процедуры приема экзаменов, сокращении времени на это. Тем не менее, как показывает практика, с 2016 года сократилось количество сдающих экзамен с первого раза. В среднем по России требуется 6 попыток. Это при том, что число кандиадтов, у которых принимали экзамен, остается примерно тем же. Это говорит о том, что качество подготовки водителей в автошколах снизилось. Не во всех, правда. Довольно стабильным остается процентное соотношение тех, кто сдает экзамены с первого раза. Значит выросло количество плохих автошкол.

Напомним, что сейчас довольно суровые требования к приему экзаменов. В частности, все проходит под видеоконтролем. Но сбить с толку кандидата на права несложно. Поэтому надо проработать вопрос о том, чтобы перед кандидатом стояли четкие задачи. Чтобы сократить влияние человеческого фактора на прием экзаменов.

Кстати

Такой способ сокращения человеческого фактора предложил глава столичного ГИБДД Виктор Коваленко. Он напомнил, что в следующем году в Москве будет тестироваться около 100 беспилотных машин. Автомобиль правила знает. Он оснащен всей необходимой техникой, чтобы фиксировать ситуацию как на улице, так и внутри машины. Почему бы не использовать ее для приема экзаменов? В таком случае инспектор потребуется только в качестве статиста, фиксирующего нарушения, а также для того, чтобы вовремя перехватить управление на себя.