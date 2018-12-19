ГИБДД изменит упражнение "город" при сдаче экзамена на права

Претенденты на получение водительского удостоверения при сдаче экзамена в МРЭО ГИБДД будут ездить по незнакомым дорогам в городе, а не как ранее - по одному и тому же заранее известному маршруту. С такой инициативой выступили представители Госавтоинспекции.

Как сообщил в среду на IV Конгрессе автошкол начальник управления экзаменаторской деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, предлагается отказаться от заранее известного маршрута при сдаче экзамена на право управления автомобилем.

По его словам, в настоящее время на сайте можно ознакомиться с утверждёнными маршрутами, под проезд по которым автошколы "натаскивают" учеников перед экзаменами. Поэтому вместо строго определенного маршрута с заранее известными остановками и стоянками предлагается утверждать только перечень улиц и дорог, которые будут известны экзаменуемому перед тестом. Сам же маршрут до начала сдачи экзамена ученик знать не будет.

"Это позволит более эффективно проверить степень готовности кандидата на получение водительского удостоверения к внезапно возникающим неожиданностям на дорогах", - пояснил Николай Гиляков.

Таким образом, предлагается вернуться к процедуре, действовавшей до 2014 года, когда только экзаменатор знал маршрут движения автомобиля при сдаче экзамена на права.

Представитель ГИБДД напомнил, что планируется отменить экзаменационный этап "площадка", который будет объединен с упражнением "город". "При этом, чтобы избавиться от рисков совершения учеником дорожно-транспортного происшествия, перед началом экзамена предлагается проверять базовые навыки кандидата на закрытой площадке или на дороге со слабой интенсивностью движения", - добавил начальник управления экзаменаторской деятельности ГИБДД.

В то же время возраст, с достижения которого ученики будут допущены к практическому вождению, предлагается скорректировать. Для легковых и грузовых авто - это 16 лет, для мотоциклов - 17 лет, для автобусов, троллейбусов и трамваев - 20 лет.

По словам Николая Гилякова, все эти предложения прошли процедуры согласования и в ближайшее время будут переданы на подпись министру внутренних дел.

Недавно "Российская газета" сообщала, что в первом квартале следующего года МВД направит в правительство РФ проект постановления, которое изменит прием экзамена на водительское удостоверение. Документом предлагается объединить два этапа экзамена. А именно - проверку первоначальных навыков управления "площадка", которая проводится на автодроме или закрытой территории при отделениях МРЭО, и упражнение "город" (выезд ученика на дороги общего пользования).