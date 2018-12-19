В Подмосковье построили гигантский тягач

Подмосковная компания "Тонар", известная своими прицепами и мелкосерийными грузовиками, расширила модельную линейку, представив капотный тягач сверхтяжелого класса "Тонар-7502".

Новинка, разработанная для одной из российских горнодобывающих компаний, адаптирована для работы в экстремальных условиях российского Севера. Грузовик-исполин длиной девять метров базируется на трехосном шасси с колесной формулой 6x6. В самосвальной девятиосной "сцепке" (объемом каждого прицепа - 39,5 куб. м) длиной двадцать восемь метров можно перевезти за раз 127 тонн руды.

Как уточняет drom.ru, грузовик приводится в движение американским турбодизелем Cummins QSK19 объемом 19 л мощностью 760 л.с. Мотор агрегатирован с автоматической коробкой передач Allison 6620, также американского производства. Раздаточная коробка изготовлена немецкой ZF. Колеса обуты в огромные шины размерности 14.00 R25. Подвеска и мосты собственного производства, но сделаны на основе китайских узлов Hande. Топливные баки, соответственно, не "детские" - объемом по 610 литров.

По словам российских разработчиков, конструкция "Тонара-7502" вдохновлена многозвенными австралийскими автопоездами. Соответственно, схема сцепки так называемая "австралийская" - полуприцеп с седельным устройством имеет крепление для зацепления второго полуприцепа. Первое время новый тягач будет эксплуатироваться в Якутии под наблюдением специалистов "Тонара". И, кстати, из-за больших габаритов автопоезду нельзя выезжать на дороги общего пользования без предварительного разрешения территориальных органов ГИБДД.