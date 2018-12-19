Израиль призвал Совбез ООН внести "Хезболлу" в список террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Совбез ООН занести ливанское шиитское движение "Хезболла" в список террористов и ужесточить санкции против него. Об этом он заявил 19 декабря.

Израильский лидер выступил с такой инициативой перед обсуждением в Совбезе ООН тоннелей, прорытых "Хезболлой" из южного Ливана на территорию Израиля. Обсуждение назначено также на 19 декабря. Нетаньяху призвал членов СБ ООН "поддержать право Израиля защищать себя против этого инспирированного Ираном акта агрессии "Хезболлах". С 4 декабря израильская армия начала операцию "Северный щит", цель которой - обнаружение и уничтожение тоннелей.

Также Нетаньяху рассказал, что Израиль препятствует различными способами в получении "Хезболлой" ракет повышенной точности.

"Они планировали иметь тысячи ракет повышенной точности, а на деле у них есть в лучшем случае несколько десятков".