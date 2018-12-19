Jaguar Land Rover испытал автоматически открывающиеся двери

Компания Jaguar Land Rover приступила к испытаниям инновационной системы автоматической разблокировки и открывания дверей.

В отличие от действующих автомобильных систем, когда замки разблокируются при прикосновении к датчику в дверной ручке, новая технология позволяет электронике определить приближение к машине ее хозяина с ключом-транспондером. Распознав владельца, автомобиль отдает команду на разблокировку замков и открывание водительской двери при помощи электропривода.

Чтобы закрыть распахнутую дверь водителю не придется тянуться до дверной ручки - достаточно будет нажать на соответствующую клавишу, смонтированную на потолочной панели. Дополнительные датчики водительской двери призваны следить за препятствиями в зоне открывания. К примеру, электроника не позволит открыть дверь при обнаружении в поле распахивания створки столбов, барьеров и других предметов.

Данная технология уже опробована на прототипе кроссовера Range Rover Sport. Мультимедийная система такого автомобиля дополнена специальным программным обеспечением, позволяющим выводить на центральный дисплей статус (данные о положении) водительской двери.

Заявленная цель инновации - помочь людям с ограниченными возможностями. В рекламных материалах фигурирует Марк Ормонд - бывший морпех, потерявший обе ноги и руку во время службы в Афганистане. Он является победителем "Игр непобежденных" - спортсменов, имеющих инвалидность из-за участия в военных действиях.

По сообщениям пресс-службы Jaguar Land Rover, работы над разработкой такой системы ведутся уже более полугода. Ожидается, что после доработки такой системы она будет включена в список опций многих серийных моделей британского концерна.