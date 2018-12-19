Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Рестайлинговый Volkswagen Passat появится в январе 16:43
Эксперты назвали самые угоняемые в России автомобили 16:13
В России продали 700-тысячный Chevrolet Niva 14:41
В Подмосковье построили гигантский тягач 14:11
19.12.2018 15:40
Рубрика: Легковые авто

Kia анонсировала флагманский кроссовер

Текст: Борис Захаров

Компания Kia обнародовала в Сети официальный видеотизер, предваряющий премьеру на январском автосалоне в Детройте полноразмерного внедорожника Telluride.

Ожидается, что эта модель сменит в линейке ветерана Mohave. В обнародованном видеоролике нам показывают элементы фронтальной и тыльной частей машины (например, светодиодную оптику), а также элементы интерьера, уже знакомые по прототипу внедорожного исполнения модели, показанному в минувшем сентябре на неделе моды в Нью-Йорке.

Фото: Юрий Зубко/РГ
Новый Kia Ceed. Каким получился хэтчбек за 1,5 млн рублей

Параллельно главный дизайнер североамериканского филиала Kia Том Кеарнс рассказывает в ролике о том, какие задачи он ставил перед своей командой при разработке нового флагманского кроссовера корейской марки.

"Мы хотели сделать флагманский SUV дерзким, но в то же время придать ему премиальное звучание", - говорит стилист. По его словам, при разработки экстерьера Telluride его команда вдохновлялась современной архитектурой.   

Напомним, что прототип, показанный в сентябре, являлся де-факто спецверсией для тяжелого бездорожья, а потому был увешан дополнительным оборудованием (лестницей, внешним кронштейном для крепления "запаски", шноркелем, усиленной защитой днища), обут во внедорожные покрышки, имел увеличенный клиренс, а в отделке салона применялись эксклюзивные решения. Тем не менее, по словам представителей корейской марки, салон серийной версии получит лишь минимальные отличия от прототипа, показанного на неделе моды в Нью-Йорке.

Фото: Пресс-служба Kia.
Новый Kia Soul: необычная внешность и "музыкальный" салон

Покупатели смогут получить серийную версию в первой половине 2019 года. Ожидается, что новая модель получит салон на восемь мест и топовый 3,3-литровый V6 с отдачей как минимум 300 л.с., работающий в связке с полным приводом и 8-диапазонным "автоматом". По предварительной информации, в 2019 году новый флагманский SUV появится в том числе и в России.

Эксперты назвали регион с самым низким налогом на дорогие авто
Старт продаж спортивной Lada Vesta перенесли
#Kia