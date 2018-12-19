Kia анонсировала флагманский кроссовер

In the story that starts with a concept to redefine the premium SUV, discover the inspiration behind the all-new Telluride from the designers themselves. #KiaTelluride pic.twitter.com/dRG4bv7xVh — Kia Motors America (@Kia) 18 декабря 2018 г.

Компания Kia обнародовала в Сети официальный видеотизер, предваряющий премьеру на январском автосалоне в Детройте полноразмерного внедорожника Telluride.

Ожидается, что эта модель сменит в линейке ветерана Mohave. В обнародованном видеоролике нам показывают элементы фронтальной и тыльной частей машины (например, светодиодную оптику), а также элементы интерьера, уже знакомые по прототипу внедорожного исполнения модели, показанному в минувшем сентябре на неделе моды в Нью-Йорке.

Параллельно главный дизайнер североамериканского филиала Kia Том Кеарнс рассказывает в ролике о том, какие задачи он ставил перед своей командой при разработке нового флагманского кроссовера корейской марки.

"Мы хотели сделать флагманский SUV дерзким, но в то же время придать ему премиальное звучание", - говорит стилист. По его словам, при разработки экстерьера Telluride его команда вдохновлялась современной архитектурой.

Напомним, что прототип, показанный в сентябре, являлся де-факто спецверсией для тяжелого бездорожья, а потому был увешан дополнительным оборудованием (лестницей, внешним кронштейном для крепления "запаски", шноркелем, усиленной защитой днища), обут во внедорожные покрышки, имел увеличенный клиренс, а в отделке салона применялись эксклюзивные решения. Тем не менее, по словам представителей корейской марки, салон серийной версии получит лишь минимальные отличия от прототипа, показанного на неделе моды в Нью-Йорке.

Покупатели смогут получить серийную версию в первой половине 2019 года. Ожидается, что новая модель получит салон на восемь мест и топовый 3,3-литровый V6 с отдачей как минимум 300 л.с., работающий в связке с полным приводом и 8-диапазонным "автоматом". По предварительной информации, в 2019 году новый флагманский SUV появится в том числе и в России.