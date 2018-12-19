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19.12.2018 14:48
Рубрика: Общество

Командиром МКС стал россиянин Олег Кононенко

Текст: Наталия Ячменникова
Командование экипажем Международной космической станции принял россиянин Олег Кононенко. Астронавт Европейского космического агентства Александер Герст передал нашему космонавту символический ключ от станции.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Смену "власти" экипаж всегда отмечает звоном в колокол - это старая традиция. Об этом сообщил Роскосмос на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Сейчас три члена экирпажа - космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты Александер Герст и Серена Ауньон - готовятся вернуться на корабле "Союз МС-09" на Землю. Расстыковка корабля с МКС запланирована в 04:40 мск 20 декабря. Приземление спускаемого аппарата в степи Казахстана ожидается в 08:04 мск.

Один из самых "ценных" грузов, которые будут доставлены на Землю - материалы, "добытые" Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым во время выхода в открытый космос 11 декабря с внешней поверхности бытового отсека корабля "Союз МС-09", где в августе была обнаружена злополучная и пока непонятно откуда взявшаяся дыра.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Напомним, космонавты вскрыли часть обшивки корабля, чтобы снять необходимые соскобы. Работали резаком и ножницами по металлу. Теплоизоляцию вскрывали именно резаком. А затем ножницами разрезали и с помощью зажимных клещей отогнули микрометеоритную защиту. Когда Кононенко доложил, что обнаружил отверстие, ЦУП подтвердил: "Да, мы его тоже наблюдаем". Космонавты взяли мазки с открывшейся поверхности корабля.

Все образцы, включая мазки с места отверстия и образцы герметика, которым оно было закупорено, спрятали в специальный изолирующий контейнер. Как сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, они будут передадут компетентным органам для исследования.

Олег Кононенко с американским астронавтом Энн Макклейн и канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком останутся работать на МКС. Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что американские астронавты полтора года не будут командовать МКС, а ближайшие десять месяцев бразды правления станцией будут у россиян. В октябре 2019 года командование МКС перейдет к итальянцу Луке Пармитано, а в феврале 2020 года - к россиянину Олегу Скрипочке. И только в апреле 2020 года командиром станции снова сможет стать американский астронавт.

Общество Космос
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