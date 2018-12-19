Командиром МКС стал россиянин Олег Кононенко

Командование экипажем Международной космической станции принял россиянин Олег Кононенко. Астронавт Европейского космического агентства Александер Герст передал нашему космонавту символический ключ от станции.

Смену "власти" экипаж всегда отмечает звоном в колокол - это старая традиция. Об этом сообщил Роскосмос на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Сейчас три члена экирпажа - космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты Александер Герст и Серена Ауньон - готовятся вернуться на корабле "Союз МС-09" на Землю. Расстыковка корабля с МКС запланирована в 04:40 мск 20 декабря. Приземление спускаемого аппарата в степи Казахстана ожидается в 08:04 мск.

Один из самых "ценных" грузов, которые будут доставлены на Землю - материалы, "добытые" Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым во время выхода в открытый космос 11 декабря с внешней поверхности бытового отсека корабля "Союз МС-09", где в августе была обнаружена злополучная и пока непонятно откуда взявшаяся дыра.

Напомним, космонавты вскрыли часть обшивки корабля, чтобы снять необходимые соскобы. Работали резаком и ножницами по металлу. Теплоизоляцию вскрывали именно резаком. А затем ножницами разрезали и с помощью зажимных клещей отогнули микрометеоритную защиту. Когда Кононенко доложил, что обнаружил отверстие, ЦУП подтвердил: "Да, мы его тоже наблюдаем". Космонавты взяли мазки с открывшейся поверхности корабля.

Все образцы, включая мазки с места отверстия и образцы герметика, которым оно было закупорено, спрятали в специальный изолирующий контейнер. Как сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, они будут передадут компетентным органам для исследования.

Олег Кононенко с американским астронавтом Энн Макклейн и канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком останутся работать на МКС. Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что американские астронавты полтора года не будут командовать МКС, а ближайшие десять месяцев бразды правления станцией будут у россиян. В октябре 2019 года командование МКС перейдет к итальянцу Луке Пармитано, а в феврале 2020 года - к россиянину Олегу Скрипочке. И только в апреле 2020 года командиром станции снова сможет стать американский астронавт.