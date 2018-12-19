Лукашенко отметил психологическую глубину образов, созданных Галиной Волчек

"Незаурядный талант, особенный режиссерский почерк и бесспорный профессиональный авторитет" художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек, которая 19 декабря отмечает 85-летний юбилей, по словам президента Беларуси, позволили талантливому мастеру вписать "множество ярких страниц в историю театрального искусства и кинематографии".

Александр Лукашенко направил поздравление с днем рождения народной артистке СССР Галине Волчек, особо подчеркнув, что возглавляемый ею театр "на протяжении многих лет неизменно радует зрителей и запоминающимися постановками, и интересными проектами". В приветствии, которое цитирует пресс-служба главы государства, говорится, что в Беларуси хорошо знают и любят работы артистки, которые "выделяются психологической глубиной созданных образов, оказывают позитивное влияние на духовно-нравственное развитие общества".

Президент РБ выразил убежденность, что многогранная деятельность Галины Волчек будет и далее способствовать активному культурному диалогу между народами Беларуси и России.