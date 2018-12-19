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Make America Not Great Again: вышел трейлер комедии "Обамаленд"

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    19.12.2018, 11:12
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Teaser-Trailer.com Фото: youtube.com/ Teaser-Trailer.com
Фото: youtube.com/ Teaser-Trailer.com

Появились трейлер и постеры политической сайфай-комедии "Обамаленд" (Obamaland).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер зомби-хоррора о средневековой Корее

Политическая сатира, посвященная, как нетрудно догадаться, политической деятельности бывшего президента США Барака Обамы, наконец-то добирается до зрителя.

Авторы картины привлекали внимание, как могли: например, одной из акций по продвижению фильма была раздача шапочек с надписью Make America Not Great Again, а теглайном стала фраза "Что, если страшные сны правых стали явью?".

История, которая разворачивается в 2040 году, рассказывает об альтернативном будущем Америки, или Обамалэнде.

Действующий президент Дональд Трамп и часть его команды погибли, упав с Трамп-тауэр до инаугурации в 2017 году, из-за чего Бараку Обаме приходится стать вечным лидером страны, но с одним важным уточнением - теперь он ненавидящий свободу кенийский социалист с особой симпатией к мусульманам.

В стране запрещено оружие и серьезная религиозная пропаганда, и вернуть стране былую славу предстоит республиканской группе сторонников погибшего Трампа под названием trumpublikans.

Границы между бывшим США и Мексикой больше не существует, трансгендеры теперь могут претендовать на то, чтобы называться еще и трансрасовыми людьми, а белые стали нацменьшинством.

Автор сценария и режиссер Грег Бергман, который выступил также продюсером и одним из актеров. Картина вызвала довольно противоречивые отзывы у критиков и особенно у зрителей, из-за чего она не сразу добралась до проката.

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