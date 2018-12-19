МИД: Новый проход ВМС Украины через Керченский пролив станет провокацией

Новости

Косачев: Решение США о выводе войск из Сирии может иметь двойное дно 19:07
СМИ: Дональд Трамп распорядился вывести войска США из Сирии 19:04
"Газпром" начал поставлять газ в Европу новым способом 18:58
Британия: Российский бизнесмен Перепеличный умер от естественных причин 18:48
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив 18:47
В Ярославле оставлены в СИЗО пять фигурантов дела о пытках в колонии 18:41
Трамп: США победили террористов в Сирии 18:37
Минфин разместил в среду ОФЗ только на 3,4 млрд рублей 18:31
МИД РФ: В сирийском Идлибе не будет новогодней символики 18:22
Путин поручил выработать критерии привлечения инвестиций в нацпроекты 18:17
В Болгарии раскопали древнеримскую улицу 18:10
Путин подарил Волчек картину и книгу 18:01
Суд Крыма отклонил апелляцию на арест украинского моряка 17:52
Названы победители конкурса "Мой первый бизнес" 17:48
Под Москвой мужчина убил покупателя в очереди у кассы 17:47
Видео: Где покататься на коньках в новогодние каникулы 17:45
Украина снова готовит проход своих ВМС через Керченский пролив 17:43
Мишустин: Предприниматели подключили 2,3 миллиона онлайн-касс 17:43
Land Rover показал тизер нового Defender 17:40
Минэкономразвития оценило рост ВВП в ноябре в 1,8 процента 17:37
Мишустин: ФНС удалила из ЕГРЮЛ еще 500 тысяч недействующих компаний 17:35
Главным туристическим объектом Беловежской пущи стала избушка Деда Мороза 17:31
Carl F. Bucherer выпустила новые модели Manero для российского рынка 17:28
США рассматривают возможность вывода своих войск из Сирии 17:25
Фото: На Валдайском озере расцвели "ледяные цветы" 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 18:16
Рубрика: В мире

МИД: Новый проход ВМС Украины через Керченский пролив станет провокацией

Текст: Константин Волков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая 19 декабря на брифинге для журналистов, назвала "провокацией" заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Песков ответил на слова Порошенко про войну

Ранее 19 декабря Турчинов в интервью BBC сообщил о готовящемся новом несанкционированном проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив, а также о намерении уничтожить Крымский мост.

"Это станет очередной безответственной провокацией, - отметила Захарова. - Такое заявление с украинской стороны безответственно и призвано лишь усугубить ситуацию".

По ее словам, многие партнеры Киева пытаются снять напряженность, изыскивая способы деэскалации, и в таких условиях делать заявления, подобные том, что озвучил Турчинов - означает "просто расписываться в том, что провокация и есть визитная карточка нынешнего киевского режима".

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Провокация Украины в Керченском проливе Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Решение США о выводе войск из Сирии может иметь двойное дно
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
Госдума декриминализировала репосты и лайки
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза