МИД: Новый проход ВМС Украины через Керченский пролив станет провокацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая 19 декабря на брифинге для журналистов, назвала "провокацией" заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Ранее 19 декабря Турчинов в интервью BBC сообщил о готовящемся новом несанкционированном проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив, а также о намерении уничтожить Крымский мост.

"Это станет очередной безответственной провокацией, - отметила Захарова. - Такое заявление с украинской стороны безответственно и призвано лишь усугубить ситуацию".

По ее словам, многие партнеры Киева пытаются снять напряженность, изыскивая способы деэскалации, и в таких условиях делать заявления, подобные том, что озвучил Турчинов - означает "просто расписываться в том, что провокация и есть визитная карточка нынешнего киевского режима".