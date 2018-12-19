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19.12.2018 14:28
Рубрика: Экономика

Минфин признал первый недельный аукцион по ОФЗ несостоявшимся

Текст: Роман Маркелов

Первый недельный аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) не состоялся, говорится в сообщении министерства.

Ведомство предложило инвесторам 10-миллиардный выпуск ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в феврале 2024 года. Однако заявок покупателей по приемлемым уровням цен не поступило, следует из сообщения Минфина.

Фото: depositphotos.com
Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

Позднее в среду министерство намерено провести еще два аукциона. Минфин предложит еще один 10-миллиардный выпуск ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в мае 2020 года, а также "инфляционные" ОФЗ (ОФЗ-ИН) на 5,13 миллиарда рублей с погашением в феврале 2028 года.

Таким образом, Минфин увеличил на этой неделе общее предложение бумаг до 25,1 миллиарда рублей, хотя на прошлых аукционах 12 декабря не смог полностью реализовать ОФЗ на 21,2 миллиарда рублей.

За прошедшую неделю доходности вдоль кривой выросли на 5-7 базисных пунктов из-за повышения ключевой ставки Банком России, некоторого ослабления рубля (на фоне обесценения нефти) и ухудшения геополитического фона (из-за обострения ситуации на Украине, кроме этого, по данным СМИ, до конца этого года Сенату будет представлен новый доклад о вмешательстве РФ в президентские выборы США), отмечают в ежедневном обзоре аналитики Райффайзенбанка. Эти факторы лишают фундаментальной привлекательности ОФЗ (текущие доходности являются низкими в сравнении с рисками введения санкций и ослабления рубля в следующем году), считают они.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минфин
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