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19.12.2018 03:12
Рубрика: В мире

МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов

Текст: Максим Макарычев

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник утвердил новую программу финансирования так называемого кредита stand-by для Украины на 3,9 миллиарда долларов, сообщает AFP со ссылкой на источник в штаб-квартире организации.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Деньги - первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов - должны быть переведены на Украину до 25 декабря. Решение по перечислению оставшейся суммы должно быть принято в первой половине будущего года, после того как власти Украины выполнят требования международной финансовой организации.

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Кредит stand-by рассчитан на 14 месяцев. Он должен заменить четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility), которая должна была завершиться в марте 2019 года и по которой Украина могла получить около 17,5 миллиарда долларов. Однако эта программа была сорвана, так как власти страны не выполнили ряд требований МВФ, особенно, в части реформ в энергетическом секторе. В результате МВФ выделил Украине около 8,4 миллиарда долларов, при этом значительная часть этих средств, как отмечают независимые эксперты, могла быть расхищена и не пошла по назначению.

Таким образом, МВФ все больше толкает официальный Киев в долговую зависимость, при этом требуя от него выполнения комплекса мер, ущемляющих социальные права граждан. В конце ноября управляющий директор МВФ Кристин Лагард посчитала, что Киевом были выполнены условия для утверждения этой программы помощи на условиях, которые от него требовало финансовое учреждение.

Фото: REUTERS
Украину с ее товарами не пускают и не пустят на европейский рынок

В частности, украинский парламент принял бюджет на 2019 год, предусматривающий дефицит в размере около 2,3 процента ВВП, повысил на 23 процента тарифы на газ и отопление, что вызвало бурю протестов у украинцев, ожидающих нового витка инфляции.

Тем не менее, заместитель главы МВФ Дэвид Липтон призвал власти Украины к большему прогрессу в борьбе с коррупцией и расширению приватизации стратегических для страны объектов инфраструктуры, чтобы "привлечь больше иностранных инвесторов и улучшить общий деловой климат этой страны".

В мире экс-СССР Украина Международные организации МВФ Экономический кризис на Украине
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