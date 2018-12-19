Песков прокомментировал опрос о великой державе

Большинство граждан нашей страны гордятся Россией, считают в Кремле.

"Это данные социологов, которые, конечно, дают очень большое место для различных трактовок", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя опрос "Левада-центр", по которому число граждан РФ, сожалеющих о распаде СССР, составляет 66 процентов.

"Иные социологи скажут абсолютно стандартную фразу, что человек склонен всегда задним умом приукрашать то, что было в молодости, и оно кажется и вкуснее, и надежнее, и величавее", - продолжил представитель Кремля. "Это хлеб для социологов, экспертов", - добавил он.

"Вряд ли кто-то может спорить с тем, что сейчас трудно говорить о великих державах, наверное, это не столь уместно. Но Россия - держава, которой гордится подавляющее большинство населения нашей страны, вряд ли с этим можно спорить", - заключил Песков.