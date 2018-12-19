Владимир Путин одобрил проект Военной доктрины Союзного государства России и Беларуси. Утвердить этот документ президент предложил постановлением Высшего государственного совета Союзного государства.

"Одобрить представленный Правительством РФ проект Военной доктрины Союзного государства", - говорится в распоряжении Владимира Путина, которое датировано 19 декабря.

Вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности были в повестке заседания Совета министров Союзного государства, которое 13 декабря прошло в Бресте с участием премьер-министров двух стран. По итогам заседания было подписано постановление совмина "О проекте Военной доктрины Союзного государства".

Окончательно утвердить документ Владимир Путин считает целесообразным постановлением Высшего государственного совета Союзного государства, который является высшим органом объединения.

Речь идет о новой редакции Военной доктрины, которая должна отражать нынешнюю геополитическую ситуацию в мире и взгляды России и Беларуси на обеспечение военной безопасности Союзного государства.