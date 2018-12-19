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19.12.2018 21:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не плативший зарплаты работникам глава "Черкизово" признал вину

Глава хлебзавода "Черкизово" Ян Соловьев частично признал свою вину в невыплате заработной платы работникам предприятия. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУСК РФ по столице Юлия Иванова.

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"Предъявлено обвинение в совершении преступления "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности причинившая тяжкие последствия", - цитирует ее слова ТАСС.

В офисе компании, а также дома у гендиректора и бухгалтера были проведены обыски. Там были изъяты электронные носители и бумаги, имеющие отношение к делу.

Ранее СК подтвердил начало выплат задолженности перед сотрудниками "Черкизово". Совокупная сумма долга перед сотрудниками хлебокомбината превышает 10 миллионов рублей.

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