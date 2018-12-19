В Ярославле оставлены в СИЗО пять фигурантов дела о пытках в колонии

В Ярославле Фрунзенский и Дзержинский районные суды продлили срок ареста для пятерых обвиняемых по делу об избиении заключенных в ярославских колониях №1 и 8.

Напомним, ходатайства следствия в отношении десяти обвиняемых сотрудников ФСИН были рассмотрены накануне.

Суд оставил под стражей до 20 марта старшего инспектора отдела безопасности ИК № 1 Максима Яблокова, заместителя начальника оперативного отдела учреждения Сергея Ефремова, заместителя дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК Игоря Богданова, младших инспекторов отдела безопасности Сергея Драчева, Алексея Бровкина, Дмитрия Соловьева и Руслана Цветкова, оперативника Сипана Мамаяна, заместителя начальника отдела безопасности ИК № 8 Сардора Зиябова и начальника цеха той же колонии Дмитрия Никитенко.

19 декабря суд рассмотрел еще пять ходатайств. В итоге арест до 20 марта был продлен для младшего инспектора группы надзора ИК №1 Александра Морозова, младшего инспектора отдела безопасности той же колонии Алексея Андреева, начальника четвертого отряда Алексея Микитюка и младшего инспектора дежурной смены Андрея Зыбина.

Еще один фигурант дела об избиениях осужденных - заместитель начальника ярославской ИК №1 по воспитательной работе Иван Калашников - по состоянию здоровья оставлен под домашним арестом на тот же срок. В общей сложности арест продлен 15 обвиняемым.

Уголовное дело по факту превышения сотрудниками ФСИН в Ярославле должностных полномочий с применением насилия возбуждено летом 2018 года - после того, как достоянием общественности стали две видеозаписи, запечатлевшие факты жестокого обращения сотрудников ФСИН с осужденными ярославских ИК. Тогда сразу были задержаны и арестованы 12 фсиновцев. Позднее - еще несколько.