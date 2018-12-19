В Москве мужчины оторвали букву "М" в метро

Двое вандалов оторвали букву "М" со входа в московское метро.

Как сообщил начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел на станции "Улица 1905 года". Пропажу заметила дежурная во время утреннего обхода. Посмотрели камеры и поняли, что вандалы залезли на крышу вестибюля по пожарной лестнице около 3:30. Парни зачем-то сломали букву "М", при этом были повреждены энергоснабжающие конструкции. Ущерб составил 45 тысяч рублей.

Подозреваемых удалось задержать. Ими оказались 20-летние жители города. Против них возбудили уголовное дело о вандализме, с парней взяты подписки о невыезде.