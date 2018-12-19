В Москве онкоцентр передал четыре мумии следователям

Четыре мумифицированных тела из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина переданы правоохранительным органам. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе медучреждения.

В онкоцентре добавили, что за телами умерших длительное время не обращались родственники. Поэтому их передали правоохранительным органам в соответствии с законом. ГСУ СК по Москве начало доследственную проверку. Обстоятельства истории выяснят параллельно специалисты Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что давность смерти четырех человек составляет более 10 лет. Тела, фактически превратившиеся в мумии, были найдены во время инвентаризации в морге.