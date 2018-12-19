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19.12.2018 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Виновник смертельного ДТП с автобусом в Москве получил 4 года колонии

Текст: Владимир Федосенко
Дорогомиловский районный суд Москвы закончил процесс по уголовному делу о наезде автобуса на пешеходов на остановке общественного транспорта и в подземном переходе у станции столичного метрополитена "Славянский бульвар".

По решению суда водитель автобуса марки "ЛиАЗ" Виктор Тихонов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ - в нарушении Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц.

Максимальная санкция по этой статье - лишение свободы до 7 лет. Прокурор в прениях сторон попросил отправить виновника в колонию-поселение на 5 лет с лишением права управления транспортным средством сроком на три года после отбытия наказания. А суд в приговоре назначил виновнику смертельной аварии 4 года колонии.

Фото: depositphotos
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Вину свою осужденный не признал. С его слов, автобус, находясь на остановке, сам внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на якобы его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в рамках расследования уголовного дела была восстановлена вся хронология криминального происшествия. Она назвала действия водителя "преступной небрежностью".

По версии следствия, шофер Виктор Тихонов "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства", выехал с проезжей части на находившийся справа по направлению движения пешеходный тротуар, не принял никаких мер к остановке автобуса, не использовал тормоза, в том числе вспомогательную тормозную систему, не выключил замок зажигания. Последовал резкий разгон до скорости не менее 23 километров в час.

Следствием с привлечением специалистов было установлено, что автобус находился в работоспособном техническом состоянии, когда Тихонов начал движение с открытыми пассажирскими дверьми, заехал на тротуар и врезался в стену, после чего автобус скатился в подземный переход.

Заключением судебной автотехнической экспертизы в совокупности с другими собранными доказательствами установлено, что водитель автобуса перепутал педаль и вместо тормоза  нажал на газ. И съехал на скорости в подземный переход, оставляя за собой бездыханные тела. В результате "преступной небрежности" погибли четыре человека, в том числе один ребенок, 11 пешеходов получили травмы.

По решению столичной мэрии, после ДТП у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве РГ-Фото
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