Власти Москвы нашли способ спасти хлебозавод "Черкизово"

Все сотрудники московского хлебозавода "Черкизово" получат зарплату, а предприятие продолжит работу. Об этом в своем Twitter заявил мэр Сергей Собянин, комментируя проблемы гиганта пищевой промышленности.

- Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово", - объявил глава города. - Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки".

Этот процесс не ухудшит положения работников, заверил Собянин. Они получат всю причитающуюся им зарплату в ближайшее время.

А в пятницу, 21 декабря, в суд доставят генерального директора ОАО "Черкизово" Яна Соловьева. Будет рассмотрено его ходатайство о заключении под стражу. Директора уже допросили в ГСУ СК по Москве. Против топ-менеджера возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ - "Невыплата зарплаты свыше двух месяцев из корыстной заинтересованности". Зарплату в "Черкизове" перестали платить в августе. При этом следствие считает, что деньги для работников на предприятии были, но пошли на другие цели. Суд пока продлил задержание Соловьева.

Во время допроса топ-менеджер частично признал вину. В общей сложности он задолжал 105а работникам более 10 миллионов рублей. Примерно десятая часть от этой суммы выплачена.

Напомним, что ситуация получила огромный резонанс после того, как обманутые работники объявили голодовку.