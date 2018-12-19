Власти Москвы нашли способ спасти хлебозавод "Черкизово"

Все сотрудники московского хлебозавода "Черкизово" получат зарплату, а предприятие продолжит работу. Об этом в своем Twitter заявил мэр Сергей Собянин, комментируя проблемы гиганта пищевой промышленности.
- Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово", - объявил глава города. - Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки".
Этот процесс не ухудшит положения работников, заверил Собянин. Они получат всю причитающуюся им зарплату в ближайшее время.
А в пятницу, 21 декабря, в суд доставят генерального директора ОАО "Черкизово" Яна Соловьева. Будет рассмотрено его ходатайство о заключении под стражу. Директора уже допросили в ГСУ СК по Москве. Против топ-менеджера возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ - "Невыплата зарплаты свыше двух месяцев из корыстной заинтересованности". Зарплату в "Черкизове" перестали платить в августе. При этом следствие считает, что деньги для работников на предприятии были, но пошли на другие цели. Суд пока продлил задержание Соловьева.
Во время допроса топ-менеджер частично признал вину. В общей сложности он задолжал 105а работникам более 10 миллионов рублей. Примерно десятая часть от этой суммы выплачена.
Напомним, что ситуация получила огромный резонанс после того, как обманутые работники объявили голодовку.
Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 декабря 2018 г.