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19.12.2018 12:43
Рубрика: Авто

Ростех обновит парк медицинских автомобилей в регионах

Текст: Юлия Кривошапко
Госкорпорация Ростех и АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" создадут совместное предприятие "РТ-Скорая помощь", которое займется обновлением автопарка скорой помощи в регионах. Также новая компания возьмет на себя техническое обслуживание специализированных автомобилей и сервисное сопровождение их медицинского оснащения.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Решение о создании СП было принято в ходе наблюдательного совета АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу", которое прошло под сопредседательством генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

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Совместное предприятие будет приобретать медицинские автомобили у производителей, оснащать их необходимой медтехникой и поставлять в регионы России. Кроме того, "РТ-Скорая помощь" будет предоставлять субъектам РФ услугу по транспортному содержанию автопарка скорой помощи. Объем инвестиций и распределение долей в СП на текущий момент не раскрываются.

"Сегодня в России около 20 тысяч медицинских автомобилей, более 50% этого автопарка находится в изношенном состоянии. Оснащение более половины машин не позволяет проводить реанимационные мероприятия, - отметил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов. - Совместное предприятие позволит комплексно решить эту проблему и обеспечить службы экстренной медицинской помощи в регионах РФ современной медицинской автотехникой. Проект направлен на повышение качества и доступности квалифицированной медицинской помощи на местах. Он также способствует решению задач в области диверсификации оборонных предприятий Ростеха и увеличения производства гражданской продукции".

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Медицинское оборудование для автопарка "РТ - Скорая помощь" производится холдинговыми компаниями Госкорпорации Ростех. В комплектацию каждого автомобиля входит 55 единиц медтехники, в том числе мобильные диагностические комплексы "Ангел" производства "Техмаша" и автоматические наружные дефибрилляторы, выпускаемые холдингом "Швабе".

"Уже в январе 2019 года в регионах будет оперативно произведен детальный аудит автопарка скорой помощи, который позволит точно определить потребности конкретных регионов. После этого мы будем готовы приступить к обновлению парка медицинских автомобилей, - сказал исполнительный директор "Агентства инвестиций в социальную сферу" Илья Ковалев.