В Кремле знают об истории с "китовой тюрьмой"

Президент еще не видел обращения голливудской звезды и зоозащитницы Памелы Андерсон с просьбой остановить отлов косаток для китайских океанариумов. Но в Кремле в курсе ситуации с "китовой тюрьмой" в Приморье и обратятся к губернатору.

По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин пока не ознакомился с обращением Памелы Андерсон. "Нам достаточно хорошо известно, что происходит в Находке - огромное количество выловленных китов, белух и других, это молодые особи для последующей продажи и поставки в океанариумы, в том числе в Китай", - заметил Дмитрий Песков.

"Защитники животных, особенно на Дальнем Востоке, уже достаточно давно бьют тревогу, - подчеркнул Песков. - По каким-то по коммерческим соображениям это было оспорено в суде, и эти животные сейчас находятся в арестованном состоянии, то есть их нельзя выпустить из водных участков - мест для передержки, а они должны двигаться, то есть фактически они там замерзают".

"Мы знаем, что сейчас эта тема обсуждается очень активно, и что зоозащитники бьют тревогу", - продолжил пресс-секретарь главы государства. "Думаем обратиться к вновь избранному губернатору Приморья, чтобы он этим позанимался", - добавил он.

Китов, оказывается, можно вылавливать сколько угодно, чтобы перепродавать в другие страны в океанариумы, сказал представитель Кремля. "У нас, к сожалению, законодательно такой вылов белух никак не запрещен, он никак не регулируется, - также заметил он. - Это, наверное, вопрос законотворческой инициативы тех, кто разделяет точку зрения любителей природы".