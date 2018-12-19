В Оренбуржье СК начал проверку по нападению тигра на работника цирка

По факту нападения тигра на работника цирка в Орске начата доследственная проверка.

Об этом сообщил в среду Следственный комитет по региону.

Как уже писала "РГ", сообщение о резонансном ЧП, которое произошло в цирке, приехавшем в Орск на гастроли, поступило в дежурную часть городского отдела УМВД накануне. Во время уборки территории цирковой тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить 28-летнего сотрудника в клетку. В результате пострадавший получил ранения.

- Он находится в стационаре травматологического отделения, у него рваные раны и перелом ноги, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области. - В ходе проверки будут установлены сведения о наличии трудовых отношений пострадавшего работника с работодателем, и дана юридическая оценка действиям (бездействию) ответственных лиц, за соблюдением требований охраны труда.

По результатам будет принято процессуальное решение.