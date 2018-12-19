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19.12.2018 10:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье СК начал проверку по нападению тигра на работника цирка

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

По факту нападения тигра на работника цирка в Орске начата доследственная проверка.

Об этом сообщил в среду Следственный комитет по региону.

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Как уже писала "РГ", сообщение о резонансном ЧП, которое произошло в цирке, приехавшем в Орск на гастроли, поступило в дежурную часть городского отдела УМВД накануне. Во время уборки территории цирковой тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить 28-летнего сотрудника в клетку. В результате пострадавший получил ранения.

- Он находится в стационаре травматологического отделения, у него рваные раны и перелом ноги, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области. - В ходе проверки будут установлены сведения о наличии трудовых отношений пострадавшего работника с работодателем, и дана юридическая оценка действиям (бездействию) ответственных лиц, за соблюдением требований охраны труда.

По результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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