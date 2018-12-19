Кузбасская шахта имени С. М. Кирова досрочно выполнила годовой план

Коллектив шахты имени С. М. Кирова (входит в состав АО "СУЭК-Кузбасс") выполнил досрочно годовой план, выдав на-гора 5 миллионов тонн угля.

Шахта им. С. М. Кирова добывает уголь двумя очистными забоями. Бригада Олега Германа добыла 3 миллиона 300 тысяч тонн, бригада Юрия Солдатенко - 1 миллион 334 тысячи тонн угля, проходческие коллективы предприятия попутно добыли 385 тысяч тонн.

В забоях используются механизированные крепи JOY, очистные комбайны 4LS-20, 7LS-20, забойные конвейеры AFG, перегружатели BSL. В 2018 году появился новый комплекс FRS Glinnik 12/26.

Несмотря на свой солидный возраст, шахта им. С. М. Кирова (образована в 1935 году) - одна из самых современных в России, и ее развитие успешно продолжается.

Построена вторая секция обогатительной фабрики, произведена полная конвейеризация транспортной линии, увеличена протяженность очистных забоев, полностью переведена доставка людей, материалов и оборудования на монорельсовые дизельгидравлические локомотивы.

За последние шесть лет инвестиции СУЭК в системы безопасности, современные угледобывающие и проходческие комплексы, модернизацию транспортной цепочки, обогатительные мощности шахты им. С. М. Кирова составили 12 миллиардов рублей.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс