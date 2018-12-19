Уничтоженные в Ставрополе боевики приехали из другого региона

Ликвидированные в Ставрополе члены запрещенной в РФ международной террористической организации "ИГ" приехали в краевую столицу из другого региона. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Откуда именно прибыли преступники, власти не сообщают. Тем не менее стало известно, что их было двое. О сообщниках также пока ничего неизвестно.

Напомним, что ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Ставрополе ликвидировали членов "ИГ". В момент спецоперации боевики открыли стрельбу, но ответным огнем их нейтрализовали.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности "ИГ" и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.