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19.12.2018 20:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымский суд отклонил апелляцию четырех моряков ВМС Украины

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

Верховный суд Республики Крыма отказался выпустить из-под стражи четырых украинских военных моряков, которые были задержаны в Керченском проливе 25 ноября за незаконное пересечение границы РФ.

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
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Адвокаты Юрия Будзыло, Владимира Варимеза, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова подали жалобы на решение Киевского районного суда Симферополя, который избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - до 25 января 2019 года. После этого они были отправлены в следственный изолятор в Москву.

Сегодня судом была исправлена техническая ошибка, и этот срок был сокращен на один день, до 24 января.

Адвокаты просили освободить из СИЗО граждан Украины на основании того, что их подопечные якобы являются военнопленными и к ним нельзя применять нормы УПК РФ. Представитель прокуратуры РК ответил, что эти доводы несостоятельны, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

Всего под арестом находятся 24 украинских моряка. Жалобы пятерых военных суд рассмотрит в четверг, 20 декабря, и еще пятерых - в пятницу, 21 декабря.

Напомним, украинские военные моряки задержаны пограничниками РФ 25 ноября в результате грубого нарушения режима государственной границы. Два бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также судно сопровождения "Яны Капу" ВМСУ маневрировали в Керченском проливе, отказываясь подчиниться приказам пограничников. В итоге все три корабля и их экипажи были задержаны и доставлены в Керчь. Керченский городской суд и Киевский районный суд Симферополя отправили украинских военных под арест. Они содержатся в следственных изоляторах за пределами полуострова. Рассмотрение жалоб проходит по видео конференцсвязи.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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