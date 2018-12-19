Суд Крыма отклонил апелляцию на арест украинского моряка

Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу одного из украинских военных моряков, задержанных пограничниками РФ после инцидента в Керченском проливе. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.

В частности, отклонена жалоба на арест Владимира Варимеза. Сегодня в суде рассмотрят также жалобы еще четверых военнослужащих. Это Юрий Будзыло, Виктор Беспальченко, Андрей Опрыско и Сергей Цыбизов. Жалобы еще пятерых военных суд рассмотрит завтра, 20 декабря, и пятерых - в пятницу, 21 декабря.

Напомним, украинские военный моряки, проходившие службу на трех судах ВМСУ, задержаны пограничниками РФ 25 ноября в результате грубого нарушения режима государственной границы. Два бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также судно сопровождения "Яны Капу" маневрировали в Керченском проливе, отказываясь подчиниться приказам пограничников.

В итоге все три корабля и 24 члена их экипажей были задержаны и доставлены в российский порт. Керченский городской суд и Киевский районный суд Симферополя арестовали украинских военных до 25 января 2019 года.

В настоящий момент они содержатся в следственных изоляторах за пределами полуострова. Рассмотрение жалоб проходит по видео конференцсвязи.