Проблемы перевозки льготников в Севастополе пообещали решить к апрелю

В Севастополе нарастает конфликт вокруг перехода общественного транспорта на регулируемый тариф. Власти города еще осенью объявили льготникам, что они могут бесплатно ездить в любом виде транспорта, включая автобусы и маршрутки. Отчитались, что с середины декабря все маршруты будут работать по новым правилам. Но частные перевозчики до сих пор не видят компенсаций за льготников из бюджета. Поэтому водители отказываются их возить, требуют денег, скандалят, выгоняют из салона, могут даже проехать мимо, заметив на остановке стариков.

На днях конфликт приобрел скандальный оттенок. Водитель автобуса N3 отказался выпускать из салона мальчика из многодетной семьи, который имеет право на бесплатный проезд. Предъявленное удостоверение шофера не убедило, он наорал на мальчишку, закрыл двери и поехал дальше со словами: "Пока не заплатишь, не выпущу". А когда за плачущего ребенка заплатила другая пассажирка, высадил его где-то посреди дороги на мыс Фиолент. Происшествием заинтересовался СК, идет проверка действий водителя на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

"РГ" уже писала о проблеме в статье "Кто заплатит за льготника?" (номер от 7.11.2018). Транспортники сетуют, что чиновники не наладили систему расчета компенсаций за льготников, хотя в первую очередь ради них затевалась транспортная реформа. Каждому льготнику должны были выдать именную единую городскую карту Севастополя (ЕГКС), которую он будет прикладывать к валидатору. Перевозчик получит компенсацию из бюджета за каждого льготного пассажира. Идея хорошая, но до сих пор не работает.

- Перевозчик не то что не получает компенсацию, у многих даже договоров нет на перевозку льготников, - рассказал "РГ" председатель Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков. - Получается, мы бежим впереди паровоза. Объявили право бесплатного проезда во всем общественном транспорте Севастополя для льготников, а механизм, который реализует это право, отсутствует. В результате - конфликтные ситуации. Сначала надо было выдать персональные карты.

При этом безналичную оплату проезда в общественном транспорте Севастополя ввели с апреля 2018 года. На сегодняшний день валидаторами оснащены 730 единиц общественного транспорта из 1100, которые ежедневно выходят на маршруты. Причем 450 валидаторов из общего числа установили частные перевозчики. 35 процентов пассажиров пользуются ЕГКС. Для них введена скидка: проезд в троллейбусах и автобусах стоит 14-15 рублей при оплате картой и 18 рублей - наличными, на катерах - 20 и 22 рубля соответственно. В ходу неименные карты ЕГКС, которые можно пополнять в терминалах и затем расплачиваться ими за проезд.

Считается, что, пока у льготников не появились карты, компенсацию перевозчики должны получать по установленным правительством коэффициентам. Их формирование непрозрачно, говорят перевозчики. Так, для троллейбусного предприятия отношение числа льготных пассажиров к платным составляет 2,9, для автобусных - от 0,11 до 1,63. Это было справедливо, когда троллейбус был единственным социальным видом транспорта. Но теперь автобусы и маршрутки работают на тех же условиях, и перевозчики не могут понять, откуда берется такая большая разница в коэффициентах.

Ситуацию осложняет и то, что транспортную реформу затеял департамент транспорта, а бюджетными средствами на компенсацию за перевозку льготников ведает департамент труда и соцзащиты, и на практике взаимодействие этих структур правительства Севастополя серьезно хромает. Поэтому частники, которые за последние полгода перешли на регулируемый тариф, все еще не имеют юридических оснований для получения субсидии. По госконтрактам работает около 100 маршрутов, а право на компенсацию имеют только 47 (постановление правительства Севастополя от 29.06.2018 N 417-ПП). Чиновники обещают вскоре внести коррективы.

От этой неразберихи больше всего и страдают льготные пассажиры - пенсионеры, инвалиды, дети из многодетных семей. Проблему должны решить персонифицированные проездные карты, но выдадут их всем льготникам только к концу марта.

P.S.

Правительство Севастополя подписало соглашение с банком о выпуске ста тысяч именных карт ЕГКС, которые льготники получат бесплатно.

- Это карта системы "Мир" с дополнительным функционалом, которая позволяет ездить в транспорте и вести учет поездок, - рассказал представитель банка Максим Дружинин.

С 24 декабря заявления начнут принимать в департаменте труда и соцзащиты Севастополя и офисах МФЦ, выдавать ее будут в отделениях банка.

- Карты действуют во всех видах общественного транспорта всех перевозчиков города, - отметил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев. - Карта с фотографией позволит льготнику не возить с собой все документы, подтверждающие право на бесплатный проезд. А город сможет перейти от расчетного метода возмещения расходов за перевозку льготников к индивидуальному персонифицированному учету. Будем точно знать, сколько заплатить из бюджета каждому перевозчику.

От добавил, что на ЕГКС также решено перечислять соцвыплаты из бюджета Севастополя. При этом банк не будет удерживать комиссию - сумма полностью поступит получателю.

Количество поездок на карте льготника будет неограниченным. Вместе с тем, именную карточку запрещено передавать другим людям. По словам исполнительного директора ООО "Единая городская карта Севастополя" Василия Репина, в одном и том же транспортном средстве карточка попросту не сработает больше одного раза подряд. В отличие от неименной карты ЕГКС - ее можно прикладывать к валидатору сколько угодно раз.